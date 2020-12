El Govern, abocat a replantejar-se el pla de Nadal

"El més prudent seria posar el fre i donar instruccions perquè el Nadal sigui el menys perillós possible", assegura Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic

"L'enfocament ha estat erroni des del principi. S'ha de dir que procurem no reunir-nos, que ens quedem només amb la bombolla de convivència", considera Salvador Macip, metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC

Si hi ha famílies que hagin planificat ja el Nadal en base al pla que el Govern va anunciar fa dues setmanes és possible que en els pròxims dies hagin d'assumir que els hauran de canviar. Les dades de l'epidèmia del coronavirus continuen portant la batuta i la radiografia és que, després del pont de quatre de dies de la setmana passada, empitjoren . Amb la velocitat de contagi enfilada de nou a 1,11 -des del 30 d'octubre que no se superava l'1- i un increment dels ingressos a la UCI -351 persones- el Govern reconeix que haurà de replantejar-se les flexibilitzacions especials anunciades si es consolida aquesta tendència d'empitjorament.Dos dies és el termini que s'ha fixat l'executiu per determinar si ha d'esmenar les trobades de màxim deu persones, la permissivitat de la mobilitat en els dies assenyalats i l'ajornament del toc de queda fins més enllà de mitjanit i explicar a la ciutadania que la pandèmia obliga a ser més restrictius encara. Els experts consultats són clars: cal acceptar que ni tan sols es podrà celebrar el Nadal amb aquestes condicions. Fins ara, tant la Generalitat com la Moncloa s'han resistit a plantejar que els plans dissenyats per satisfer la vessant "emocional" es poden veure alterats per l'increment de contagis i la pressió hospitalària.Però quan falta poc més d'una setmana, les xifres, les advertències dels experts i l'exemple d'altres països -el tancament total d'Alemanya, per exemple- fan trontollar tots els plans anunciats a bombo i platerets i que inicialment des de Salut es va assegurar que s'aplicaria al marge de quina fos la situació de l'epidèmia . El Govern avaluarà en les pròximes hores les dades que avui ha reconegut que s'estan "complicant" i comunicarà abans del cap de setmana si l'aboquen a rectificar les previsions. Malgrat tot, les reticències a demanar a la ciutadania que no es reuneixi per Nadal continuen per la impopularitat que consideren que suposaria i per l'impacte econòmic que se'n podria derivar. "Hi haurà Nadal", ha assegurat la portaveu del Govern, Meritxell Budó.De fet, l'executiu admet que les flexibilitzacions que entren vigor aquesta setmana responen a una necessitat econòmica i no a una millora de la pandèmia. Els centres comercials han obert des del dilluns amb un aforament del 30% i el proper cap de setmana el confinament serà ja comarcal malgrat que els indicadors de contagis han anat a pitjor. La resposta de Budó ha estat que s'amplia el marge de desplaçaments per una qüestió de "reequilibri territorial" i perquè la ciutadania pugui fer "gestions" per Nadal en cap de setmana. En definitiva, compres. La contradicció és, però, que mentre es flexibilitza el marge de mobilitat en festiu, es demana a la ciutadania que redueixi desplaçaments i interaccions."El més prudent seria posar el fre i donar instruccions perquè el Nadal sigui el menys perillós possible", assegura el doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, que afegeix que, "parlant clar i català: la situació no pinta bé". Admet la dificultat dels responsables polítics per prendre decisions en un context en què, per una banda, hi ha la urgència sanitària, però també l'econòmica i l'emocional a nivell social. Amb tot, argumenta que encara no s'està veient "la màxima expressió" de les flexibilitzacions de les darreres setmanes i que cal tenir present què estan fent països com Alemanya, Holanda o el Regne Unit. "Ells estan traient el paraigua abans que plogui i nosaltres estem dient si ens posem la capelina o no", explica en termes metafòrics.Trilla sosté que caldrà valorar prendre decisions amb una mirada global, però en la línia de preservar la salut. "Si a la gent se li explica quina és la realitat ho pot entendre", afirma. Reduir el topall de deu persones i mantenir-lo, per exemple, a les sis actuals, apunta que seria una fórmula per minimitzar les interaccions per festes, de la mateixa manera que contribuiria combinar-la amb confinaments territorials. "La idea és que es transmeti que, qui es pugui quedar a casa, millor", conclou.En aquesta mateixa línia s'expressa Salvador Macip, metge i investigador de la Universitat de Leicester i la UOC, que considera que els missatges que s'han transmès fins ara a la ciutadania de cara al Nadal són contraris al que caldria: "L'enfocament ha estat erroni des del principi. S'ha de dir que procurem no reunir-nos, que ens quedem només amb la bombolla de convivència. Ara, amb més raó". De fet, ja abans de l'empitjorament registrat aquest dimarts, Macip sostenia que ja s'estava en xifres molt altres com per fomentar un augment de les trobades socials. "Anem cap a una situació de risc. Les xifres haurien de ser bona per poder assumir l’impacte del Nadal", insisteix.Macip fa notar que, si amb quatre dies de pont els indicadors poden donar un tomb, amb sis dies d'excepció per festes -24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener- l'impacte pot ser encara major, especialment tenint present que les trobades es faran majoritàriament en espais tancats. "Que tindrem una tercera onada és clar, la qüestió és com de greu serà", adverteix. L'investigador admet que l'estat espanyol, a diferència d'altres com Alemanya, no es pot permetre un tancament total per qüestions econòmiques, però sosté que "retallar la interacció social sí que és assumible".Tot i que la situació és variable a la resta d'autonomies de l'Estat, algunes ja estan corregint els seus plans per Nadal. De fet, a altres autonomies com a les Balears han anunciat un enduriment de les mesures. A Mallorca, el toc de queda es mantindrà a les deu de la nit i les reunions es limitaran a sis persones. Andalusia també té previst anunciar aquest dijous un format per a les festes més restrictiu de l'inicialment previst. El Govern de la Generalitat conté la respiració a l'espera de les xifres dels pròxims dos dies, quan tot just quedarà una setmana per a les festes, i amb la patata calenta d'assumir públicament la correcció del seu propi pla i la reacció ciutadana que se'n derivi.

