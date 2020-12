Detenen una dona per vendre certificats falsos de PCR per Internet

Altres notícies que et poden interessar

Agents de la policia espanyola han detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i un altre de falsedat documental per vendre certificats falsos de PCR a través d'internet per 40 euros.La investigació va començar a finals d'octubre, quan la responsable d'un laboratori a Madrid va posar en coneixement dels agents que estaven en circulació certificats negatius de PCR falsos a nom de la seva empresa. Aquests s'estaven expedint sense la seva autorització i, per tant, sense dur a terme prova ni cap anàlisi.Els informes eren oferts a través de conegudes pàgines de compravenda, afegint que eren vàlids per viatjar a qualsevol país i, a més, presumia que diverses persones ja havien utilitzat els certificats falsos sense cap problema. La mateixa representant de laboratori va manifestar que els informes eren completament fraudulents i amb una gran similitud als originals en el seu format.Fruit d'una ràpida investigació per part dels agents, en pocs dies van identificar i van localitzar l'autora dels documents falsos, que va ser detinguda i va passar a disposició de l'autoritat judicial. La investigació continua oberta, a l'espera d'identificar, localitzar i detenir també els compradors d'aquests certificats fraudulents.

