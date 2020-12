Ciutadans perd la meitat dels seus afiliats a Catalunya en només un any

Ciutadans afronta les pròximes eleccions del 14 de febrer amb xifres alarmants de militants. La formació taronja ha perdut la meitat dels seus afiliats en només un any, passant dels gairebé 3.500 amb els que va aconseguir ser el partit més votat de les eleccions del 21-D de 2017 als menys de 2.000 actuals. Els conflictes interns arran de les decisions preses per Inés Arrimadas , la marxa d'Albert Rivera i altres problemes de rumb han provocat un terrabastall a la que va ser la primera força política d'aquells comicis. Segons ha explicat El Independiente i ha pogut confirmaruna de les principals causes de la baixada de militants ha estat "la deriva Inés Arrimadas" i les decisions preses per l'actual presidenta del partit. En especial la seva designació "a dit" de Carlos Carrizosa com a candidat a la presidència de la Generalitat per davant de Lorena Roldán, que va ser escollida en primàries com a candidata durant l'estiu del 2019.Els militants que no han marxat i s'han quedat mostren "la seva falta clara de desmotivació" davant la nova línia del partit de cara a les eleccions del 14-F. A Barcelona queden uns 1.500 afiliats, a Tarragona i Girona al voltant de 250 i a Lleida, el partit d'Arrimadas volta pel centenar. Són xifres llunyanes de les quals hi havia l'any passat. Els principals dirigents crítics de la formació -entre ells quatre diputats al Parlament- van enviar a finals d'octubre a una carta a la presidenta del partit, Inés Arrimadas, demanant-li que obligui Carrizosa a anar a primàries. No va passar quelcom similar i la precampanya de Ciutadans ja enfila el seu rumb amb la situació inicial. La intransigència de la cúpula de Ciutadans, liderada per Arrimadas, va provocar indignació entre la militància i un grup de dirigents va recollir signatures que van enviar-se a la comissió de garanties . Fins ara, però, tot ha estat inútil.

