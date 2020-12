El germà de Driss Oukabir, el matí del 17-A: «S'ho ha pensat i diu que no està preparat»

Un dels tres joves jutjats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, podria haver-se tirat enrere a l'últim moment tot i haver preparat i ser conscient dels preparatius dels actes terroristes que feien els seus amics, companys i germà. Així ho dedueixen els Mossos d'Esquadra d'una conversa que el mateix 17 d'agost al matí, van tenir el germà de Driss, Moussa, a Mohamed Hichamy, abatut a Cambrils.En una conversa de Whatsapp Moussa deia a Hichamy que el seu germà "s'ho ha pensat i no està preparat". Això desmuntaria la tesi de la seva defensa, que al·legava que Driss no tenia cap coneixement dels preparatius que feien el seu germà i altres amics d'origen marroquí i veïns de Ripoll.Aquesta conversa es va trobar al telèfon mòbil de Moussa Oukabir, activat l'octubre del 2016 i on també es van trobar recerques d'horaris de partits del Barça. Abans de les deu del matí del 17 d'agost, quan la casa d'Alcanar ja havia explotat, Moussa va demanar a Said Aalla de poder parlar amb en Mohamed Hichamy i en Younes Abouyaaqoub, líders de la cèl·lula a les ordres de l'imam de Ripoll. Després va contactar amb Hichamy i li va dir que el seu germà no era a casa i que havia dit que s'ho havia repensat i no estava preparat.Durant l'explicació d'aquestes converses per part dels agents, Driss Oukabir ha fet alguns crits dient que eren mentida, cosa que ha obligat a intervenir al jutge Félix Alonso Guevara, que l'ha obligat a callar.En uns missatges d'àudio enviats a la seva parella el 12 d'agost, just després de perdre l'avió de tornada del Marroc a Catalunya, Driss Oukabir també va dir enfadat que quant tornés "mataria a tothom", però l'àudio no s'ha pogut escoltar i no s'ha pogut contextualitzar més.El primer en declarar aquest dimarts ha estat el cap del laboratori d'ADN dels Mossos d'Esquadra, que ha assegurat que els reactius i materials per extreure l'ADN de les mostres i identificar-les són plenament vàlids, tot i els dubtes plantejats per la defensa de Driss Oukabir. Segons ell, el laboratori de la policia catalana està autoritzat com a laboratori judicial, autorització que s'ha de renovar cada any. Així, ha assegurat que en cap cas s'usen reactius caducats i que tots els vestigis analitzats van coincidir amb els perfils analitzats per l'Institut Nacional de Toxicologia.El mosso ha explicat que per obtenir un perfil d'ADN s'han de fer anàlisis consecutives i cada fase té un control per comprovar-ne al fiabilitat. Si algun control falla, s'ha de començar l'anàlisi des del principi.

