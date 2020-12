«Nucli», la dansa contemporània d'Aida Cendra i Clàudia de Juan en l'objectiu de Luana Roca

Carla Romeu x Gerard Quinto



La dissenyadora d'espais Carla Romeu s'interessa per projectes amb fons i sensibilitat sense deixar de banda els seus valors. A Nucli ha treballat en coordinació amb el realit­zador audiovisual Gerard Quinto, reflexionant al voltant del consumisme i l'art.



Milena Castillo Torras x Mònica Fornells Casals



L'artista plàstica Milena Castillo es deixa seduir per la directora d'art Mònica Fornells i, treballant frec a frec ens proposen Ara cremo, una peça d'alta originalitat i elegància, que busca establir un diàleg sobre la ciclicitat, el canvi i la transformació.



Shana x David Vidal



L'emergent cantant manresana Shana estrena el seu primer tema Fake friends a Nucli. Una deliciosa melodia a piano i veu. La capta el realitzador outsider David Vidal, que juga en aquesta obra a fugir tan del concepte de videoclip com de l'actuació en directe.



Un debat com a peça addicional



Aprofitant l’estrena de Nucli, el FABA engegarà una línia de treball de xerrades en format digital. El tema del primer debat és tan imprescindible com necessari en aquests temps: La Cultura transformadora en temps de pandèmia. O com poder continuar treballant per la transformació de la societat des de la cultura en uns temps majoritàriament digitals.



Intervindran



- Clara Molins, periodista i membre del grup Rombo

- Mariona Moncunill, artista, docent, gestora cultural i investigadora

- Oriol Segon, fotògraf documental i creador visual



Moderarà Natàlia Lloreta, directora executiva de FiraTàrrega, que ha estat una gran recolzadora del festival FABA des de l’inici.



avança en preestrena la primera producció de Nucli, la nova producció del FABA que ha nascut com a conseqüència de les mesures per combatre el coronavirus aquest 2020 i que té la clara fermesa de donar altaveu a les propostes emergents de Manresa que sempre s'han projectat des del festival.Amb aquest projecte l'organització del FABA vol continuar expandint la recerca constant de nous formats artístics que ens ajudin a reflexionar i evolucionar com a societat, aportant experimentació i risc a través de trobades més o menys causals entre diferents disciplines creatives.La nova producció Nucli comptarà amb vuit artistes de Manresa repartits en quatre càpsu­les audiovisuals: Quatre exposaran la seva obra, i quatre darrere de la càmera la capta­ran, integraran i projectaran cap a l'espectador. Tot plegat es podrà descobrir a partir del dia 17 de desembre a fabamanresa.cat.El vídeo que preestrena, mitjà oficial del FABA des de la seva primera edició, és una peça de dansa contemporània a càrrec d'Aida Cendra i Clàudia de Juan. Els seus moviments són captats i interpretats per la joveníssima Luana Roca, artista multidisciplinar, de només 16 anys i que fa temps que experimentava per instagram La resta d'obres que es podran visionar a la proposta Nucli del FABA estan creades per Carla Romeu i Gerard Quinto, per Milena Castillo i Mònica Fornells i per Shana i David Vidal, tot plegat completat amb un debat com a peça addicional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor