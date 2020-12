El TC determina que la llibertat d'expressió no inclou l'ultratge a la bandera espanyola

Nota de prensa - Adelanto de parte dispositiva | El Pleno del TC resuelve por mayoría que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión https://t.co/HDrdtK13Fn pic.twitter.com/4UWMrDN2Tq — Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) December 15, 2020

El ple del Tribunal Constitucional ha resolt que els ultratges a la bandera espanyola no estan emparats per la llibertat d'expressió. El tribunal ha desestimat un recurs d'empara interposat per un sindicalista gallec de la Confederació Intersindical Gallega condemnat per un delicte d'ultratge a la bandera i que al·legava que se li havia vulnerat la llibertat d'expressió i ideològica.El sindicalista està condemnat per haver dit frases com "aquí teniu el silenci de la puta bandera" i "s'ha de cremar la puta bandera". Segons el tribunal aquestes expressions eren "innecessàries per a les reivindicacions salarials" que el sindicalista defensava i "no hi tenien cap relació", de manera que són "al marge" dels drets fonamentals que al·lega.La resolució de ple s'ha pres amb cinc vots particulars. Concretament, els vots són dels magistrats Andrés Ollero Tasara, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Encarnación Roca Trías i María Luisa Balaguer Callejón.El sindicalista va interposar un recurs contra les sentències condemnatòries del 22 de març de 2017 del jutjat penal número 1 de Ferrol i de 8 de febrer de 2018 de la secció primera de l'Audiència Provincial de A Corunya.

