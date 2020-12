PSOE i Podem limitaran funcions als membres del CGPJ amb mandat caducat

El govern espanyol augmenta la pressió sobre el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial. Aquest dimarts arriba al Congrés la reforma impulsada per PSOE i Unides Podem per limitar les funcions dels membres de l'òrgan de govern dels jutges que tenen el mandat caducat.Els partits del govern de coalició volen impedir que el CGPJ controlat per membres nomenats pel PP pugui realitzar nomenaments de la cúpula judicial. La setmana passada l'òrgan va aprovar la convocatòria de places per nomenar magistrats de quatre sales del Tribunal Suprem i diverses vacants en tribunals superiors i audiències provincials.El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha defensat l'oportunitat de la reforma com una "crida d'atenció al PP" per pactar una renovació dels magistrats que composen el CGPJ, que constitueix "l'obligació constitucional dels partits polítics".El PP condiciona un acord per renovar el CGPJ a l'exclusió d'Unides Podem, que segons el partit presidit per Pablo Casado no hauria de poder proposar cap candidat per formar part de l'òrgan de govern de la judicatura. L'altra condició dels populars per acordar la renovació és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometi a no indultar els presos polítics catalans.

