El Govern ajorna la compra dels terrenys de Hard Rock fins que es modifiqui el pla anul·lat pel TSJC

El Govern de la Generalitat ha acordat avui, dimarts, permetre a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) la compra dels terrenys propietat de La Caixa on hi ha el projecte de construir l'ampliació del Complex Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Aquesta, però, s'ajorna fins que no hi hagi una modificació del Pla Director Urbanístic (PDU). Hard Rock tindrà encara dos mesos més després de la modificació del PDU, segons ha indicat la consellera Meritxell Budó en roda de premsa, per signar l'operació.Segons l'acord de govern, fins que no estigui feta la modificació del PDU el sòl no es considerarà urbà. La compra per part de l'Incasòl suposarà una inversió de 120 milions d'euros i posteriorment, asseguren, es vendrà a BCN IR 3, SAUR, la societat que promou l'ampliació del CRT.La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , que va tombar recentment el Pla Director Urbanístic que havia de regir la zona, obliga la Generalitat a ajornar l'operació. Es desconeix quin termini pot passar entre el moment en què l'Incasòl compri els terrenys i que es puguin vendre a Hard Rock. Tampoc queda aclarit si les condicions que es proposava canviar en el contracte -permetre a Hard Rock fer-se enrere en diversos terminis i fins a 10 anys després de la signatura- es modificaran d'alguna manera. Budó també s'ha negat a fer valoracions sobre el fet que el projecte tingui dificultats per tirar endavant en plena pandèmia i crisi econòmica.El que sí que se sap és que la "venda immediata" a Hard Rock anirà lligada a subscriure per part de l'empresa d'una pòlissa d'assegurances que cobreixi l'eventual risc de retaxació de les finques que es van expropiar en el seu moment.

