El govern espanyol ajorna la possible pujada del salari mínim

Les divergències entre el PSOE i Unides Podem frenen de moment l'augment del salari mínim interprofessional (SMI). La formació morada aposta per aprovar un increment petit d'aquesta quantia, que ara se situa en 950 euros mensuals en dotze pagues, però les reticències de la part socialista del govern de coalició mantenen aturada la mesura. El consell de ministres del 21 de desembre serà l'últim en què es podria aprovar.La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha assegurat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que la prioritat del govern espanyol ara és impulsar el creixement econòmic i assolir els nivells de creixement previs a la pandèmia."Hem de fer una crida a la prudència", ha afirmat, per evitar mesures que impliquin un "increment de l'atur".A més, un eventual augment del salari mínim s'hauria de decidir amb l'acord dels sindicats i dels empresaris, ha avançat Montero, pertanyent al grup de ministres més reticent a ampliar les mesures anticrisi, liderat per la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño. La patronal CEOE s'ha mostrat bel·ligerant davant el possible increment de l'SMI.Montero ha apuntat que l'executiu escoltarà els agents socials "amb la prudència que aconsella aquest moment" i ha reiterat el compromís governamental de "donar suport a les empreses i als treballadors" amb instruments com els ERTO, "tan eficaços per contenir l'hemorràgia previsible" per la Covid-19.

