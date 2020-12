Tarragona posa casa a més d'un centenar de gats de 16 colònies

Elvira Vidal (Junts), Carla Aguilar (En Comú Podem) i Hermán Pinedo (En Comú Podem), en la roda de premsa de presentació de les colònies de gats ferals. Foto: Josep M. Llauradó

Un total de 16 colònies de gats a la ciutat de Tarragona compten des d'avui amb noves casetes i abeuradors per als animals. Es tracta d'espais triats entre les 54 colònies existents i s'han escollit en base al fet que fossin en monuments, que haguessin creat algun conflicte veïnal o que hi hagués una quantitat més elevada.El projecte, que compta amb una dotació de 20.000 euros, contempla la senyalització, l'alimentació, el refugi, l'esterilització i el control veterinari. Les entitats encarregades de cada colònia continuaran gestionant-les, mentre que s'ha reservat un 75% del pressupost per esterilitzar els animals.Hermán Pinedo, regidor de Patrimoni, ha assegurat que la ciutat "ha de ser referència" en la integració i la potenciació turística d'aquestes colònies. Cadascuna compta amb entre 5 i 12 gats i ara mateix s'estan identificant un per un. La primera fase del projecte durarà dotze mesos i es preveu que en una segona s'ampliï a la resta de colònies de la ciutat. La regidora de Benestar Animal, Carla Aguilar, ha explicat que la intenció és "anar millorant" la situació de les colònies i ha agraït el suport de les entitats.

