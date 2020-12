Bill Gates avisa sobre l'evolució de la pandèmia: «Els pròxims mesos seran els pitjors»

Altres notícies que et poden interessar

L'arribada de la vacuna contra la Covid i les imatges de les primeres persones rebent la dosi ha suposat un cop d'aire enmig de la pandèmia. Per molts és l'inici del final, però no vol dir que a partir d'aquí tot sigui més fàcil. Així ho veu el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que en una entrevista a la CNN ha pronosticat que "els pròxims quatre i sis mesos podrien ser els pitjors de la pandèmia". Gates ha estat una de les personalitats que ha invertit grans quantitats de diners en el desenvolupament de la vacuna.Així mateix també ha insistit en el fet que la vacuna s'ha de distribuir segons les necessitats mèdiques i no d'acord amb la riquesa. "En termes de selecció sobre qui rep la vacuna, és millor que utilitzem l'equitat per impulsar totes aquestes decisions"Els pronòstics de Gates, però no acaben aquí: també preveu que després del coronavirus disminueixin un 30% i que hi hagi la meitat de viatges de negocis que hi ha ara.Respecte a si està disposat o no a vacunar-se el magnat no ha dubtat en cap moment a dir que sí. "Quan sigui el meu torn, públicament em posaré la vacuna, perquè crec que és un benefici per a totes les persones no estar contagiant-lo", ha assegurat.

