Obert el període d'un mes per a sol·licitar noves terrasses i ampliacions extraordinàries a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquest dimarts el termini d'un mes per a sol·licitar permisos per a n oves terrasses i ampliacions excepcionals . D'aquesta manera, els restauradors que no ho van demanar dins el primer termini ho podran fer fins al 22 de gener. El procediment és el mateix que el que es va seguir al maig. Les propostes que s’acceptin se sumaran a les 3.129 ja autoritzades des del maig. D’aquestes, 2.167 són ampliacions de terrasses que ja existien i 962 són noves. En global, suposen 8.627 taules i 33.398 cadires noves. Del total, 1.299 s'han posat a calçada i 40 han combinat calçada i de vorera. Les 1.790 restants s'han col·locat a vorera.Els titulars dels establiments han de sol·licitar les autoritzacions o ampliacions a través del portal de tràmits municipal. A més, s'ha habilitat un punt d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa. També es poden presentar les propostes a través de les entitats del sector, les associacions de comerciants i dels eixos comercials.El consistori ha destacat que amb aquestes actuacions s’han alliberat 23.176 metres quadrats d’asfalt que fins ara eren destinats als vehicles.El govern municipal ha explicat que continua treballant per consolidar les terrasses ja implantades per a integrar-les en l'espai públic amb un disseny de qualitat. En aquests moments s'està treballant en el disseny d’un moble-plataforma d’ampliació de vorera que faran empreses del sector per integrar millor les terrasses en calçada i garantir l’accessibilitat i la seguretat. L’objectiu és que es puguin començar a instal·lar en calçada a finals de primer trimestre de 2021. De cara al 2022, l’opció de col·locar terrasses en calçada estarà condicionada a disposar d’un d’aquests mobles.D'altra banda, l'Ajuntament treballarà amb les escoles de disseny i d’arquitectura en idees de personalitzacions del mobiliari i els elements de seguretat i senyalització d'aplicació "tan aviat com sigui possible".La vigència de les terrasses extraordinàries es prorrogarà fins al 31 de desembre de 2021.

