El Govern «ajustarà» el pla per Nadal si es consolida un empitjorament de les dades

Amb la velocitat de contagi de nou per sobre de l'1, amb 1.886 nous positius i amb un balanç de 8.000 infeccions a la setmana, el Govern està a l'espera de com evolucionen les dades aquesta setmana per decidir què fa amb el pla per Nadal. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha admès que les dades s'estan "complicant" i que, si el canvi de tendència es consolida en els pròxims dies, caldrà "ajustar les mesures" previstes per als dies assenyalats de les festes nadalenques i que passen per trobades de màxim deu persones i un aixecament de la restricció de la mobilitat."Hem d'estar amatents de què passa amb les dades. Necessitem aquesta setmana per decidir", ha explicat Budó, que tanmateix ha assegurat que "hi haurà Nadal" però que caldrà veure amb quines mesures definitives. "No hem d'aventurar cap escenari", ha insistit. En tot cas, abans del cap de setmana s'explicarà el pla de Nadal definitiu perquè les famílies puguin planificar en base a unes mesures que podrien ser "redefinides".Amb tot, la portaveu ha explicat que es manté que el pròxim cap de setmana el confinament passarà a ser comarcal en comptes de municipal. Preguntada per què es fa aquesta flexibilització si s'està produint un empitjorament de les dades , Budó ha respost que es tracta igualment d'una mesura per restringir la mobilitat però que permetrà un "reequilibri territorial" perquè els ciutadans puguin accedir a més serveis i "fer gestions" vinculades al Nadal. Just aquesta setmana han reobert els centres comercials. Amb aquesta ampliació a l'àmbit comarcal del confinament Andorra entrarà dins de la regió de l'Alt Urgell.Budó ha defensat que ampliar a comarcal el confinament s'ha decidit atenent els criteris de les autoritats sanitàries i que no té per què traduir-se en un increment dels contagis, malgrat que el Govern demana, al mateix temps, una reducció de la mobilitat. També està a debat si caldrà aplicar restriccions en territoris amb un empitjorament més acusat de les dades, com ara el Ripollès. Fins ara, s'ha apostat per aplicar de forma simètrica el pla de flexibilització però s'estudia fer accions de "microcirurgia" en determinats territoris.

