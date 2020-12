Paluzie desmenteix el suport de l'ANC a Guàrdia per la UB i s'encara amb Elias

En les eleccions al Rectorat de la @unibarcelona dos candidats @joanelias i @davidvallespin han decidit mentir sobre l’@assemblea pels seus interessos electorals. L’@assemblea no ha fet campanya per cap candidat com es pot veure seguint els seus comptes corporatius i web. FIL — Elisenda Paluzie (@epaluzie) December 15, 2020

Molt preocupats per aquest tuit i el seu rerefons. Com ja hem demostrat, defensem una universitat pública, catalana, lliure d'hipoteques i integradora. No volem una UB partidista i sectària. Ara més que mai: Primer, la UB! #primerlaUB https://t.co/r26OUauB8l — Joan Elias (@JoanEliasG) December 14, 2020

Falten dos dies per a la segona volta de les eleccions al rectorat de la Universitat de Barcelona (UB) i la campanya ha entrat en una fase de forta crispació. Dijous i divendres la comunitat universitària haurà de triar entre l'actual rector, el catedràtic d'Àlgebra Joan Elias, i l'alternativa que representa Joan Guàrdia, catedràtic de Psicologia.El suport expressat per l'economista Elisenda Paluzie a l'opció de Guàrdia ha generat la reacció de la candidatura d'Elias i, de pas, la de sectors espanyolistes de la universitat i de fora d'ella. Aquest dimarts, Paluzie ha desmentit en un fil de tuits que l'ANC, que ella presideix, s'hagi posicionat en les eleccions.En els seus tuits, Paluzie respon als atacs rebuts aquests darrers dies, entre ells un del mateix Elias, que davant del suport mostrat per l'economista a Guàrdia, va assegurar que ell representava una concepció de la universitat que no era "partidista i sectària".Paluzie recorda en els seus tuits que és catedràtica de la UB i que va ser degana d'Econòmiques durant vuit anys. També explica que l'any 2017, quan el doctor Elias iniciava el seu mandat com a rector, li va oferir un lloc al seu equip. Paluzie acusa Elias de no tenir projecte i de buscar "conspiracions i enemics externs".En pocs dies, l'ambient s'ha tensat al campus. Divendres passat, Guàrdia va obtenir el 49,65% del vot ponderat, a només un pas d'assolir el 50% més un que li hagués donat la victòria. Es va imposar a més, en tots els fronts, professorat, alumnes i PAS. Elias va passar a la segona volta amb un 32% mentre va quedar descavalcat el tercer aspirant, David Vallespín, amb el 17%. Amb els números a la ma, Guàrdia és el favorit, però cap escenari és descartable.Fonts universitàries assenyalen que el temor a una clara victòria de Guàrdia ha forçat l'equip d'Elias a radicalitzar el seu missatge i intentar una mobilització dramàtica de tots els sectors que puguin inquietar-se davant l'escenari d'un triomf de Guàrdia. Des de l'entorn d'aquest s'assegura que el seu equip és ben divers i aplega sensibilitats molt diverses. Vallespín, que va fer durant la campanya un discurs molt crític amb Elias, ara li ha donat suport i figures polítiques d'Eva Granados a Joan Coscubiela han expressat el seu suport a Elias.

