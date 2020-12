Laporta es presenta a Madrid amb un impressionant mural a tocar del Bernabéu

A 200 metros del Santiago Bernabéu, Joan Laporta cuelga una pancarta que dice “Ganas de volver a veros” #fcblive pic.twitter.com/62IK2alVJ1 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) December 15, 2020

Joan Laporta ha "tornat" a Madrid per la porta gran. L'expresident del Futbol Club Barcelona aspira a recuperar el control de l'entitat i ha optat per marcar territori ben a prop de l'estadi Santiago Bernabéu, amb un enorme mural que cobreix el lateral d'un edifici.El precandidat per a les eleccions del Barça del 24 de gener ha acompanyat les imatges de l'impressionant pancarta amb el missatge "Hola Madrid". La imatge de Laporta ocupa tot l'espai, i també inclou el missatge"ganes de tornar-vos a veure" en castellà.Laporta va presentar públicament la seva precandidatura fa dues setmanes amb la voluntat d'"unir tot el barcelonisme" i "recuperar l'excel·lència" que precisament tantes alegries va donar als culers a l'estadi del Reial Madrid. La impressionant imatge es pot veure des de diversos punts de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor