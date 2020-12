La Mesa del Congrés torna a vetar una comissió sobre la monarquia

La Mesa del Congrés dels Diputats ha tornat a vetar, per cinquena vegada aquesta legislatura, la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia. A la reunió d'aquest dimarts, la Mesa ha rebutjat les peticions d'investigar el rei emèrit que havien registrat els partits independentistes, d'una banda, i Unides Podem de l'altra.ERC, JxCat, Bildu, CUP, BNG, Més País i Compromís van demanar la investigació de la trama de suposades il·legalitats comeses per membres de la Casa Reial i Unides Podem va reclamar investigar l'ús de targetes opaques per part de Joan Carles I. La Mesa ha justificat la negativa pels "antecedents existents i els informes dels lletrats".El diputat d'En comú Podem Gerardo Pisarello ha afirmat que la nova negativa és "escandalosa" i ha deixat "estupefacte" la seva formació, perquè la decisió "degrada el Congrés" i suposa "riure a la cara de la ciutadania"."Suposa tractar Espanya com una monarquia absoluta on portar el cognom de Borbó sembla una carta blanca per delinquir fins al final dels dies", ha afirmat Pisarello, que ha recordat que són "fets gravíssims" per una persona que "té tracte de rei" i que actua "com un delinqüent confés". "A qualsevol monarquia parlamentària del món això hauria suposat l'obertura immediata d'una comissió d'investigació", ha dit.

