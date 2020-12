Tot el que et cal saber del sorteig de Nadal més atípic

El coronavirus ha capgirat les festes i el tradicional sorteig de Nadal no en serà una excepció. El 22 de desembre, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid tornaran a entonar els números de la loteria però enguany ho faran en un ambient molt diferent a l'habitual. El teatre estarà sense públic, s'extremaran les distàncies i hi haurà mampares de seguretat.Però tot plegat no impedirà que es reparteixi sort entre els participants del sorteig. Per això aus oferim tots els detalls de la loteria, d'una de les cites més esperades de Nadal:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor