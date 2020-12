El primer premi de la rifa de Nadal deixa una pluja de milions a Reus

14:27 L'administració de Badalona només ha venut dues sèries del segon premi



Els germans Ana i Miguel Ruiz només han venut dues sèries del segon premi de la loteria de Nadal, el 06.095 a Badalona. La seva administració està ubicada al Centre Comercial Màgic i els germans Ruiz han explicat que no van poder obrir fins al 14 de desembre a causa de les restriccions aplicades a les grans superfícies per les restriccions de la pandèmia. Tots dos han hagut de retornar les tretze sèries restants del número. "És impossible vendre amb tan poc temps", s'ha queixat ell en declaracions als mitjans.

13:32 EN DIRECTE Sonia Pérez ha guanyat un dècim del 1r premi de la loteria de Nadal. Ho celebra a la plaça de la Pastoreta de Reus https://t.co/KCdzxUNY4t pic.twitter.com/Y2pixLu7SX — NacióTarragona (@naciotarragona) December 22, 2020

13:25 Alegria pel segon premi a Badalona



L'administració de loteria del Centre Comercial Màgic de Badalona ha venut part del segon premi, el 6.095. Els seus responsables expliquen que s'han assabentat de la notícia per la televisió i han anat fins a l'oficina, que feia dies que havia tancat a causa de les restriccions per la Covid-19. "Estem molt contents però encara no sabem exactament quants números hem venut", diu l'Ana, que juntament amb el seu germà Miguel regenta l'administració.

13:24 El 31.617, últim gran premi de la rifa



El 31.617 és l'últim cinquè premi que quedava per sortir del bombo. El premi és de 60.000 euros per sèrie, 6.000 per dècim.

13:13 El 43.831, cinquè premi



El penúltim cinquè premi de la rifa de Nadal és el número 43.831. Una part també ha caigut a Barcelona.

12:53 Un bar de Cornellà reparteix 20 sèries del 86.986



L'administració de loteria número 28 del barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat ha repartit 1,5 milions d'euros del cinquè premi, el 86.986. Segons el seu propietari, Oscar Moreno, de les 25 sèries, 5 les ha venut per finestreta i les 20 restants al bar Nou Somni de Cornellà de Llobregat, situat davant mateix del centre comercial Splau i del camp del RCDE Espanyol.

12:41 El 38.341, quart premi



El segon -i últim- quart premi és el número 38.341. Són 20.000 euros per dècim i 200.000 per sèrie. En aquesta ocasió, el premi ha passat de llarg de Catalunya.

12:14 Un dècim d'un quart premi de la rifa de Nadal, venut a Creixell



Un dècim d'un quart premi de la rifa de Nadal, el 75981, s'ha venut a Creixell. La majoria de les sèries s'han venut però a San Pedro del Pinatar (Múrcia) i Cambados (Ourense), amb 60 a cadascuna. També s'han repartit 15 sèries a Villaviciosa i a Toledo. Està dotat amb 20.000 euros cada dècim, 200.000 la sèrie. El premi s'ha cantat a les 11.55 hores.

11:59 El 28674 reparteix 30 sèries a Sort i 10 a Barcelona



El 28674, un cinquè premi de la rifa de Nadal, ha deixat un bon pessic a Catalunya amb 30 sèries a l'administració La Bruixa d'Or a Sort i 10 sèries més a Barcelona. Es tracta de l'administració de loteria número 6 El Delfín, al número 435 del carrer de Sants. Està dotat amb 6.000 euros cada dècim, 60.000 la sèrie. També s'ha repartit a Palma de Mallorca, Gijón, Torrelavega, Madrid, Alfaro, Mijas i Saragossa, entre d'altres. El premi s'ha cantat a les 11.48 hores.

11:54 El 75.981, quart premi



El número 75.981 és el primer quart premi del sorteig. Dona 200.000 euros per sèrie (20.000 per dècim). A Catalunya, ha estat repartit a Creixell.

11:51 Premi milionari a Ripoll



El tercer premi de la rifa de Nadal, el 52.472, ha venut 15 sèries a Ripoll (7,5 milions d'euros). Es tracta de l'administració de loteria número 2 'El Trebol', al número 9 de la plaça d'Anselm Clavé. També s'han repartit quatre sèries més a Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Santa Margarida de Montbui i Anglès. Està dotat amb 50.000 euros cada dècim, 500.000 la sèrie. El 52472 també s'ha venut a Torrevella, Barbate, Conca i Toledo, entre d'altres. El premi s'ha cantat a les 11.30 hores.

11:48 El 28.674, cinquè premi



El número 28.674 ha sortit com a cinquè premi (és el sisè). El premi és de 60.000 euros per sèrie (6.000 per dècim).

11:19 El 55.483, cinquè premi



A les 11.19 s'ha cantat per cinquè cop un cinquè premi en el sorteig. El número 55.483 dona 6.000 euros per dècim (60.000 per sèrie). No se n'ha venut cap dècim a Catalunya.

10:54 El 19.371 deixa 60.000 euros a Palamós



El 19.371, cinquè premi de la rifa de Nadal, ha repartit una sèrie a Palamós. Es tracta de l'administració de loteries número 1, al carrer Dídac Garrell i Tauler, 7. Està dotat amb 60.000 euros cada sèrie (6.000 euros per dècim). S'ha cantat a les 10.41 hores. El 19.371 també s'ha repartit a Saragossa, Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcorcón i Badajoz.

10:48 49.760, quart cinquè premi



El quart cinquè premi del sorteig de Nadal ha estat pel número 49.760 i ha caigut íntegrament a Terol. Premiat amb 6.000 euros per dècim (60.000 euros la sèrie).

10:42 El 19.371, cinquè premi



En la quarta taula del sorteig de la Loteria de Nadal, el 19.371 ha sortit com a cinquè premi. El premi és de 6.000 euros per dècim (60.000 per sèrie). A Catalunya, ha caigut a Palamós.

10:33 Les vendes cauen un 7,66% a Catalunya, amb una despesa mitjana de 44,34 euros



Les vendes de la rifa de Nadal han caigut un 7,66% a Catalunya respecte a l'any passat, amb una despesa de 340.355.940 euros, el que representa 44,34 euros per habitant. La facturació total de Loteries i Apostes de l'Estat per aquest sorteig ha estat de 2.582.687.020 euros, un 11% menys que el 2019, el que s'atribueix al coronavirus. El sorteig repartirà 2.408 milions en premis, 28 més que l'any passat.

10:25 Vielha reparteix 60.000 euros amb el 37.023



L'administració número 1 de Vielha ha repartit una sèrie del cinquè premi, el número 37.023, que suposa un total 60.000 euros, 6.000 cada dècim. L'encarregada de l'administració, Susana Martínez, afirma que la sèrie s'ha venut per finestreta, motiu pel qual està molt repartida.

10:08 Un cinquè premi deixa 1,5 milions a l'Hospitalet



El 86986, cinquè premi de la rifa de Nadal, ha venut 25 sèries a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de l'administració de loteria número 28 'Jerónimo 28', situada al número 366 de la Rambla de la Marina.

09:40 El 86.986, el primer cinquè premi, força repartit a Catalunya



El 86.986, cinquè premi de la rifa de Nadal, ha venut 25 sèries a l'Hospitalet de Llobregat. També s'han venut 9 dècims del 86986 a Girona, 2 dècims a Barcelona, 1 dècim a Caldes d'Estrac, 1 dècim a Reus i 1 a Valls. Està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. El premi ha estat molt matiner i s'ha cantat a les 9.18 hores en el primer filferro de la primera taula.

09:22 El 37.023, segon cinquè premi



El número 37.023 és el segon cinquè premi que surt en aquest sorteig (6.000 euros per dècim). Ha venut dues sèries a la Llagosta i dues més a Vielha. També s'ha repartit a Madrid, Jaca, Osca, Gijón, Vinaròs, Santiago de Compostel·la, Ponferrada, Arona, Barakaldo i Saragossa.

09:18 El 86.986, primer cinquè premi



Ja ha sortit el primer premi important: un cinquè, que dona 6.000 euros per dècim (60.000 per sèrie). Ha caigut en llocs com el Prat de Llobregat, Caldes d’Estrach, Barcelona o Tarragona.

09:08 Comença el sorteig



Després de posar totes les boles al bombo amb el procediment habitual, la rifa del 2020 s'ha posat en marxa amb uns minuts de retard.