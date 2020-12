Brot a l'acadèmia militar de Talarn amb 26 afectats

Altres notícies que et poden interessar

L’ Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn pateix un brot de coronavirus que afecta 26 dels seus alumnes, segons ha pogut confirmatde fonts de la mateixa AGBS. Tots els positius, que formen part del mateix grup bombolla, estan confinats en espais de l’acadèmia militar, que ja s’havien previst per aquesta finalitat, seguint els protocols establerts per la Covid-19.Segons les mateixes fonts, el primer cas es va detectar el divendres i dos dies més tard el Departament de Salut va realitzar un primer testeig que va detectar aquests 26 casos. Els protocols d’aïllament “estan funcionant com s’esperava” i en les pròximes hores es realitzarà un segon testeig a la resta d’alumnes. Actualment l’acadèmia acull prop de 400 aspirants a suboficial.

