La conca del Besòs invertirà 228 milions per recuperar el riu

Diverses administracions s'han unit per recuperar el riu Besòs a través del projecte batejat amb el nom de "Viu el Besòs!". Elaborat pel Consorci del Besòs Tordera el del Besòs , compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació i la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.El pressupost previst per al paquet d'actuacions que s'hi vol dur a terme és de 228 milions d'euros, amb la voluntat d'accedir a fons europeus per sufragar part de la despesa. L'objectiu del pla és millorar la qualitat de l'aigua i l'ús ciutadà de l'espai, que ara fa un any va patir una important agressió amb l'incendi d'una planta de tractament de residus a Montornès del Vallès, que va malmetre la flora i la fauna del riu.El projecte té sis eixos d'actuació, pensats en millorar l'entorn. El primer se centra en reduir la contaminació i millorar la qualitat de l'aigua, construint tancs i control de punts específics. El segon punt preveu protegir la biodiversitat i la recuperació ecològica del riu, renaturalitzant espais o murs de formigó, i eradicant espècies exòtiques invasores. En tercer lloc, es vol fomentar l'agricultura urbana sostenible, amb una ordenació de l'horta, i fomentant l'agricultura sostenible.En quart lloc, es vol crear espais de salut i mobilitat sostenible, mentre que en cinquè s'aposta per la resiliència i l'adaptació al canvi climàtic, analitzant el risc d'inundació de l'entorn del riu i protegint el sistema dunar de les platges. En sisè i últim lloc, el projecte preveu fomentar la sensibilització ambiental."És un contenidor de projectes, no un de sol, i que s'ha anat recollint del conjunt d'administracions participants", explica el president del Consorci Besòs Tordera i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs. La participació de diferents administracions fa que el projecte guanyi musculatura, amb més capacitat per a desenvolupar-se més enllà de l'àmbit polític.Del total dels fons pressupostats, es preveu demanar aportacions dels fons europeus Next Generation. No obstant, el fet que les diferents institucions en siguin participants garanteix que es pugui disposar d'aportació econòmica per tirar endavant els plans previstos en aquest sector del país, que fins els anys 90 mostrava una cara poc amable, amb molta brutícia i contaminació."Hem d'aprofitar totes les oportunitats que tinguem, entre elles els fons europeus, per impulsar i recuperar tot l'entorn del Besòs en en sentit ambiental, però també en el sentit social i econòmic", ha assenyalat la presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. Amb tot, el fet que Europa faci una aportació econòmica faria accelerar el calendari d'actuacions, que encara no s'ha pogut definir.Per tot plegat, s'espera que les actuacions que s'hi volen dur a terme permetin "cosir socialment territoris", segons ha destacat la presidenta del Consorci Besòs, Janet Sanz, i recuperar "l'orgull pel Besòs".La presentació s'ha fet a escassos metres d'on l'11 de desembre del 2019 un incendi en una nau dedicada al tractament de residus va provocar un vessament tòxic al riu Besòs. Aquell accident va provocar la mort de milers d'animals, entre ells molts peixos que van aparèixer al llarg del recorregut en el seu camí corrent avall."En aquell moment van tenir la sort de posar-nos tots d'acord, i fer un treball conjunt per iniciar la recuperació del riu, prendre mesures i dirimir responsabilitats", recorda l'alcalde de Montornès, Jose A. Montero. En aquest sentit, espera que la mateixa unió entre administracions faci del nou projecte un èxit del qual en tregui rèdit la natura i els habitants de la conca del Besòs.

