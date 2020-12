Un nen de quatre anys salva la vida de la seva mare inconscient amb un missatge de Whatsapp

Un nen de quatre anys va salvar aquest diumenge la vida de la seva mare, embarassada, en avisar la seva família per l'aplicació de Whatsapp. El missatge va aconseguir activar tot el sistema de policia, bombers i ambulància, que van poder entrar al domicili i traslladar la progenitora a un centre hospitalari.La dona es va sentir malament i va perdre el coneixement abans de poder demanar ajuda pel mòbil. El seu fill va agafar llavors el telèfon i va enviar àudios de Whatsapp a la família explicant que la seva mare estava al terra i no es movia.Els fets van passar a última hora de la tarda d'aquest diumenge, sobre les 19.45 hores, en un domicili del carrer Bello de València, segons han informat a Europa Press. Una patrulla de la Policia Nacional espanyola va ser la primera en arribar al lloc, tot i que el nen no va poder obrir la porta ni tampoc mantenia una conversa fluïda, degut a la seva curta edat.Els agents van alertar els bombers per a què entressin per la finestra. Allà es van trobar la mare, de 38 anys, inconscient i amb el pols molt dèbil, per la qual cosa una ambulància del SAMU la va traslladar a un centre hospitalari.La dona havia patit un accident vascular. Hauria pogut morir si no hagués rebut ajuda urgent.L'ajuda es va activar a través del 112.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor