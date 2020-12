Com està Europa? La segona onada es desplaça

Altres notícies que et poden interessar

Unes setmanes abans de Nadal i a l'espera de l'aprovació de la vacuna per l’Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), alguns països europeus preparen nous plans de restriccions per intentar frenar la corba de la Covid-19, mentre d'altres les comencen a relaxar. Pràcticament tota Europa està en zona de risc i supera la xifra de 150 casos diaris per cada 100.000 habitants. Si bé entre octubre i novembre Espanya, França, Bèlgica i República Txeca lideraven els rebrots, ara el repunt de casos s’ha desplaçat a l’est i Alemanya s'ha tornat a confinar parcialment. Mentre Espanya continua relaxant mesures per la millora de la situació, França té prevista una reobertura aquest dimarts, tot i que no ha aconseguit els objectius.L’estat espanyol es troba sota l’estat d’emergència des del 25 d’octubre, però després d’un repunt de contagis a prinipis del mes de novembre, ara comença a recuperar-se. La incidència de casos de covid-19 durant els últims 14 dies ha estat de 218 casos per cada 100.000 habitants, unes xifres que milloren respecte dels mesos passats on l’impacte va ser més fort.Com que els indicadors són més positius que en mesos anteriors, Espanya està començant la desescalada. Per ara, segueix el toc de queda estatal d’entre les 23 de la nit a les 6 del matí, excepte a Catalunya, que s’avança una hora i comença a les 22 de la nit. Són les comunitats autònomes qui tenen flexibilitat per canviar o modificar les restriccions, segons el territori i les dades que registren.En general les diverses comunitats autònomes estan relaxant les restriccions. En el cas de Catalunya, el dilluns es van reobrir els centres comercials amb un aforament màxim del 30%. També s’ha passat d’un tancament perimetral (municipal) del cap de setmana a un confinament comarcal a partir d’aquest divendres. A més, es manté l’aforament en activitats culturals i religioses al 50% o amb un màxim de 500 persones com a norma general, i es podrà ampliar a fins a 1.000 persones si es garanteixen les condicions de ventilació reforçada i el control d’aglomeracions.Alemanya va imposar diumenge un confinament dràstic davant el repunt del coronavirus aquestes últimes setmanes. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha decretat el tancament estricte de gairebé tota la vida pública partir del dimecres 16 i fins a almenys el 10 de gener. Les noves mesures que entraran en vigor dimecres han estat consensuades amb els governs federals del país després de l’augment de contagis en la segona onada. Durant aquest període, només podran obrir comerços essencials que inclouen botigues d’alimentació, supermercats, farmàcies i bancs; i quedarà suspesa l’activitat presencial de les escoles i les llars d’infants.La cancellera Angela Merkel va defensar diumenge que les mesures aplicades el 2 de novembre “no han funcionat”, i per tant ha dit que cal “actuar amb urgència” per frenar la corba. Alemanya va travessar amb poques dificultats la primera onada, però la incidència de la segona està generant més dificultats al desembre.Nadal i Cap d’Any també comptaran amb restriccions. Les reunions podran ser de fins a cinc persones de dos domicilis, sense comptar els menors de 14 anys. Han afegit la prohibició de la venda de petards i el consum d’alcohol en públic.França està confinada des del 30 d’octubre per frenar la corba dels casos per Covid-19, que va registrar un repunt molt enfilat a principis de novembre. El govern francès preveia el desconfinament el dia 15 de desembre, és a dir, aquest dimarts si s’arribava als 5.000 positius diaris, però les xifres registrades els últims dies són molt més dolentes de les esperades: hi ha entre 13.000 i 15.000 nous casos diaris al país. Per tant, estan molt per sobre de l’objectiu però pel moment, el govern francès no s’ha pronunciat i no hi ha indicacions sobre un possible retard en la desescalada.A més, l’estat francès ha començat aquesta setmana una estratègia de tests massius en algunes àrees urbanes per controlar la pandèmia abans de les celebracions de Nadal.El govern francès ha avançat el toc de queda una hora a partir d’aquest dimarts, que estarà vigent des de les 8 del vespre fins a les 6 del matí i que només s’aixecarà la nit de Nadal, on no hi haurà límit i es podran reunir fins a 6 adults. La nit de Cap d’Any no tindrà excepcions i caldrà seguir l’horari del toc de queda.Després del repunt de contagis a mitjans de novembre, Itàlia ha vist una reducció dels contagis força progressiva. Malgrat això, les xifres acumulatives dels últims 14 dies sobre casos de Covid-19 diaris per cada 100.000 habitants a Itàlia són de 430 casos i dupliquen les xifres d’Espanya o França, que superen per poc els 200 casos per cada 100.000 habitants els últims dies.Itàlia és el país europeu amb més morts per coronavirus i segueix amb el mecanisme de zones, que classifica les regions segons el risc de contagi que hi hagi. Les mesures s’imposen segons la zona de risc on es trobi la regió. Les zones vermelles (més infeccions) han tancat bars, restaurants i la majoria de comerços com perruqueries i esteticients; només els comerços essencials, les farmàcies i els supermercats estan oberts. A les zones taronja, els bars i restaurants estan tancats però les perruqueries i els salons de bellesa estan oberts. I a les zones grogues, els restaurants i bars poden obrir fins a les 18 hores però els museus, teatres, cinemes i gimnasos estan tancats.Es preveu que des del 21 de desembre i fins al 6 de gener no es permetin els viatges entre regions, només per excepcions laborals, mèdiques o urgents. A més, també hi ha toc de queda des de les 22 hores fins a les 5 del matí.També a Holanda el govern ha decidit un segon confinament que comportarà tancar totes les escoles i les botigues durant almenys cinc setmanes, segons ha anunciat aquest dilluns el primer ministre holandès, Mark Rutte. El màxim mandatari holandès no ha obviat la "gravetat" d'aquesta decisió just abans de Nadal en un missatge adreçat a la ciutadania en compareixença televisiva. Les mesures inclouen prohibir les reunions de més de dues persones fins i tot a dins les llars. Amb tot, l'executiu farà una excepció durant tres dies a l'entorn de les festes nadalenques quan es permetran les visites de tres adults.Suècia ha registrat una important incidència, ja que multiplica gairebé per sis els contagis en comparació amb els altres països nòrdics. Mentre Noruega i Finlàndia registren dades del voltant de 100 casos diaris per cada 100.000 habitants els últims dies, Suècia en detecta gairebé 740 i Dinamarca també enfila als 520. A més, la taxa de morts és molt més alta a Suècia que a la resta de països nòrdics.Per ara, els països europeus amb més casos acumulats per cada 100.000 habitants durant els últims 14 dies són Croàcia, Lituània, Luxemburg i Eslovènia.El Regne Unit ha estat el primer estat en començar la vacunació contra la Covid-19. L’agència reguladora britànica va donar l’aprovació de la vacuna de Pfizer la setmana passada i els ciutadans britànics de més edat i més vulnerables ja estan rebent la dosi contra el coronavirus.El Regne Unit segueix en zona d’alt risc, com la majoria de països europeus. Totes les àrees s’han col·locat en un dels tres nivells -mitjà, alt o molt alt- i aproximadament el 99% dels territoris estan entre els nivells ‘alt’ i ‘molt alt’. La ubicació de cada àrea es revisa cada 14 dies i la primera revisió es preveu abans d’aquest dimecres 16 de desembre.Davant del fort augment de casos, el secretari de Salut, Matt Hancock, ha dit que no es podien esperar a la propera revisió del sistema de tres nivells que estava prevista per aquest dimecres. En una comparaixença dilluns, va informar que Londres passarà a la categoria de restriccions més alta d'Anglaterra a partir del dimecres. Algunes parts d’Essex i Hertfordshire entren al tercer nivell també, és a dir, la categoria més alta i de més risc.Les restriccions varien segons el nivell on es troba el territori. El nivell tres o ‘molt alt’ permet la reunió de fins a sis persones en espais a l’aire lliure i l’obertura de les botigues, gimnasos i perruqueries; en canvi, els bars, pubs o cafeteries han d’estar tancats. En el nivell dos o ‘alt’ es permeten viatges a l’estranger no essencials. I en el nivell u o ‘mitjà’ les restriccions són més flexibles i la regla de les sis persones s’aplica a l’exterior, però també a l’interior; a més, es permet l’esport per espectadors amb una capacitat del 50% o 4.000 espectadors com a màxim.Per Nadal, el govern britànic va pactar grups ‘bombolla’ i restriccions de moviment, tot i que les normes seran més relaxades.

