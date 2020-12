La Diputació de Girona, dura amb Costa per desqualificar la seva feina: «Ens decep la seva ignorància»

ningú no té ni idea del que fa" l'òrgan supramunicipal. La Diputació, a través d'un fil de piulades des del seu compte oficial, assegura que "els sobta i els decep la ignorància de Costa" i el conviden a concertar una cita amb la corporació i " trepitgi els municipis de les comarques gironines i parli amb els alcaldes i alcaldesses sobre si ha de desaparèixer".

Ens sobta i ens decep la ignorància del vicepresident 1r del @parlamentcat . Sr. @josepcosta , per saber què fa la #DdGI , us aconsellem que: 1. concerteu una visita a la seu de la nostra corporació. N'oferim a escolars i les explicacions es poden ajustar al vostre nivell;

És vergonyós que personatges com vós ocupeu un lloc tan preeminent a la Mesa del Parlament quan afirmeu que no sabeu què fan les diputacions. Vós sou professor de Teoria Política i ni tan sols sabeu què fan algunes institucions del país?

La presidència de la Diputació de Girona l'ocupa Miquel Noguer, també de Junts. El compte oficial de Twitter ha fet unes quantes piulades molt contundents, afirmant que "és vergonyós que personatges com Costa ocupin un lloc tan preeminent a la Mesa del Parlament".Costa va afirmar el passat dia 12 de desembre que la Diputació de Barcelona "no és la tercera institució del país" i va carregar contra la moció de censura d'Esquerra Republicana de Catalunya arran del cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, amb la implicació de la presidenta de la l'ens, Núria Marín, que va destapar NacióDigital.

La Diputació no és la 3a institució del país. És la 1a que ha de desaparèixer, com ja preveu l’Estatut.

És prescindible: ningú no té ni idea del que fa, bé o malament.

Però benvinguda la moció de censura d’ERC. Servirà per aclarir si hi ha majoria per fer un govern alternatiu.