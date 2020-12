Unió de Pagesos convoca tractorades a tot el país per reclamar mesures urgents pel sector

Altres notícies que et poden interessar

Unió de Pagesos ha convocat tractorades i marxes lentes arreu de país el pròxim 21 de desembre per defensar que el sector és important sempre i no només quan tothom està tancat. Així ho ha afirmat el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, que ha volgut recordar que els pagesos i ramaders continuen "sent aquí" després de ser qualificats com un "sector essencial" durant els mesos de confinament domiciliari per la pandèmia de la covid-19.En aquest sentit, UP reclama mesures a l'Estat, en relació als fons europeus que han d'arribar per compensar els efectes de la crisi sanitària, però també al conjunt de forces polítiques que concorreran a les eleccions del 14-F. Joan Caball ha assenyalat que des d'Unió de Pagesos estan veient com a causa de la pandèmia hi i ha moltes qüestions que afecten al sector i que no s'estan resolent. Per aquest motiu, han decidit tirar endavant mobilitzacions arreu del territori, coincidint amb una flexibilització de les restriccions. El format que han escollit és el de les tractorades, ja que d'aquesta manera, els pagesos que hi participin estaran aïllats a l'interior de seu vehicle agrícola.A Lleida, la mobilització començarà a tres quarts d'onze a la partida de la Copa d'Or, pujarà pel Pont de la Universitat cap a l'avinguda Catalunya i la Rambla d'Aragó, i finalitzarà a la plaça Ricard Vinyes. Segons el sindicat, encara falta tancar algunes protestes però actualment també se'n preveuen fer a l'Alt i el Baix Empordà, a la Garrotxa, al Ripollès, al Pla de l'Estany a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre i al Tarragonès.Caball ha insistit en el fet que el pressupost de Ministeri d'Agricultura és un dels més petits de l'executiu espanyol i ha lamentat que no es tingui en consideració el sector agrícola en les mesures compensatòries de la crisi sanitària, de la mateixa manera que està passant amb altres gremis. En aquest sentit, ha posat com a exemple la restauració, que per poder funcionar necessita matèria prima, que precisament va a càrrec de pagesos i ramaders.Pel que fa a la crítica a la gestió de la Generalitat, UP ha posat el focus en les normatives ambientals i també el foment de les energies renovables. En aquest sentit, han volgut deixar clar que estan a favor de la fotovoltaica però sempre que la instal·lació de plaques no suposi la retirada de pagesos. Entre d'altres, també han parlat de la "manca de gestió" entre Territori i Agricultura sobre el control de la fauna salvatge i també han exigit solucions per als problemes telemàtics que han tingut durant la pandèmia en segons quines zones amb falta de cobertura per a fer gestions amb l'Administració.Finalment, el responsable de Finances d'UP, Jaume Pedrós, també s'ha volgut referir a l'incendi de Badalona i ha assegurat que si això hagués passat a Lleida a l'estiu "estaríem parlant de temporers". Per aquest motiu, Pedrós ha demanat que es treballi per donar una sortida per aquests col·lectius vulnerables i ha alertat que a Ponent, arribarà una altra vegada l'estiu i encara no s'ha solucionat la situació de la falta d'allotjaments.

