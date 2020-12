Xavi Hernández, escollit a l'onze inicial dels millors jugadors de futbol de la història

El millor equip de la història, segons la revista Foto: France Football

El segon equip, el considerat

La prestigiosa revista France Football, encarregada d'atorgar la Pilota d'Or des que el premi el va assumir la FIFA, ha elaborat aquest dilluns una llista històrica: l'onze inicial amb els millors jugadors de futbol de tots els temps. Després de la votació de 140 periodistes especialitzats, han confeccionat un equip amb els millors de cada posició, i en ella hi apareix un català: Xavi Hernández.El blaugrana ha estat escollit entre els quatre millors migcampistes de tota la història de l'esport, compartint terreny de joc amb Lothar Matthäus, Diego Maradona, i Pelé. Els altres jugadors que hi surten són: Lev Yashin a la porteria; en defensa hi apareixen Cafu, Franz Beckenbauer i Paolo Maldini; i finalment a la davantera, el capità del Barça, Leo Messi, l'exblaugrana Ronaldo i Cristiano Ronaldo.A més a més, France Football ha volgut confeccionar una segona llista, anomenada bis, amb també uns altres onze jugadors que han quedat per darrere dels considerats com a primers en el rànquing històric. També hi apareixen blaugranes: a la porteria Gianluigi Buffon; a la defensa Roberto Carlos, Franco Baresi i Carlos Alberto; al mig del camp amb Alfredo Di Stéfano, Andrea Pirlo, Frank Rijkaard i Zinedine Zidane; i a la davantera, Ronaldinho, Johan Cruyff i Garrincha.

