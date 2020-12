Mor un vianant atropellat per un camió a la C-59 a Caldes de Montbui

Un home de 47 anys ha mort atropellat aquest dilluns a la tarda a la C-59 a l'alçada del quilòmetre 12, a Caldes de Montbui. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la víctima respon a les inicials de F. N. L. R., tenia nacionalitat italiana i era veí de Sentmenat. S'investiguen les causes del succés.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Com a conseqüència de l’accident la via s’ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa i hi ha hagut retencions de fins a 7 quilòmetres en sentit nord i 2 en sentit sud. La circulació s’ha restablert cap a les 18.30 hores però encara es mantenen cues de 4 quilòmetres en direcció nord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor