MAPES El risc de rebrot encara cau a la meitat de comarques però els pronòstics no són bons

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 4 i el 10 de desembre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.Les dades de principi de setmana sobre el coronavirus no són bones a Catalunya . La Rt es manté a 0,94, tot i que aquest indicador fins ara clau queda distorsionat per l'impacte dels festius entre setmana, i altres variables com la incidència recent o el percentatge de positivitat apunten a un clar fre de la millora o fins i tot empitjorament força generalitzat al territori. Ja no seria només mig país qui aniria a pitjor, com fa pocs dies , tot i que això encara no s'ha notat en un augment generalitzat respecte la setmana passada del risc de rebrot, que ha crescut a 14 comarques, ha caigut a 20 i s'ha mantingut estable a 8.Això pot ser degut a que el risc de rebrot depèn tant del nombre de contagis recents com de la Rt, que ara no seria del tot fiable. Aquestes dades les ofereix el Departament de Salut i, pel que fa al risc de rebrot, responen als càlculs de l'índex EPG. Això permet saber si el risc de rebrot és baix (menys de 30), moderat (entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) o alt (més de 100). Les dades s'ofereixen per comarques i per als 62 municipis de més de 20.000 habitants, a banda d'onze més d'especial atenció per haver patit brots recentment.La situació és encara greu i 22 comarques dupliquen el llindar de risc alt de rebrot, les mateixes que la setmana passada, però la quantitat de municipis de més de 20.000 habitants que ho fan cau de 41 a 28. Una bona notícia aparent, però que s'esmenarà els propers dies si es confirma la tendència recent, a banda que, en part, es pot deure a una Rt més baixa del que hauria.Sobre el paper, però, una vintena de comarques han reduït el risc de rebrot l'última setmana, molt especialment el Pallars Jussà (-884 punts en l'índex EPG), però també l'Alta Ribagorça (-250), la Conca de Barberà (-241) o la Ribera d'Ebre (-214). Per contra, ha seguit empitjorant molt al Ripollès (+658), per damunt del Priorat (+476), el Solsonès (+381), la Terra Alta (+363) o el Berguedà (+285). Els propers dies seran clau per veure si l'impacte del pont té continuïtat i es consolida amb un empitjorament global de la situació o si només ocorre en determinades comarques, com passava fins fa poc a la Catalunya Central i algunes de l'Alt Pirineu i de Girona.El mapa inicial mostra quines comarques controlen més la pandèmia i quines ho fan menys i no s'acaba de percebre una tendència territorial clara. Malgrat que ara no sigui l'indicador més fiable, però, la Rt no fa preveure bons auguris, ja que la meitat de les comarques ja la tenen per damunt d'1 i tan sols 13 la mantenen per sota de 0,9. A nivell de ciutats, n'hi ha 24 que superen el llindar d'1, tantes com queden per sota de 0,9. Els propers dies, però, segurament creixerà arreu, per la tendència recent i pel propi biaix ja previst amb l'impacte del festiu del 8 de desembre.Pel que fa a la situació actual, el Ripollès és clarament la comarca amb pitjor risc de rebrot, havent-se enlairat a 1.457 punts, molt per damunt de la veïna Cerdanya (869), del Solsonès (774) o el Priorat (644). Per contra, tal com es pot observar en el mapa inferior, fins a cinc comarques ja no es troben en risc alt -dues menys que la setmana passada-: l'Alta Ribagorça (0), l'Aran (2), el Montsià (43), la Conca de Barberà (74) i el Baix Ebre (83). El Garraf (103) hi estaria a prop.Si es posa el focus en els municipis, la situació ha seguit millorant en l'última setmana a 34 dels 62 de més de 20.000 habitants, però el risc de rebrot ha crescut, en canvi, a uns altres 22 i s'ha mantingut estable a 6. El descens ha estat especialment notable a Santa Perpètua de la Mogoda (-563), per davant de Martorell (-411), Mollet del Vallès (-364) o Manlleu (-224). En canvi, ha crescut molt a Palafrugell (+813), molt més que a Figueres (+188), en segon lloc, Sant Vicenç dels Horts (+124), Banyoles (+115) o Manresa (+104).Palafrugell és, de fet, la ciutat amb major risc actual i l'única que supera els 1.000 punts (1.107), superant amb claredat Banyoles (510), Manresa (436), Sant Andreu de la Barca (435), Sant Feliu de Guíxols (431), Sant Adrià del Besòs (385) o Figueres (379). N'hi ha ja fins a sis, però, sense risc alt de rebrot -la setmana passada n'eren quatre-: Amposta (59), el Vendrell (77), Vilanova i la Geltrú (81), Sant Boi de Llobregat (83), Olesa de Montserrat (86) i, per poc, Sitges (96).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor