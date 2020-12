Borràs mantindrà l'escó al Congrés fins el 14-F malgrat l'amenaça del Suprem

Laura Borràs mantindrà l'acta de diputada al Congrés fins després de les eleccions del 14 de febrer malgrat l'amenaça del Tribunal Suprem, segons ha confirmatLa candidata de Junts a la presidència de la Generalitat té una investigació oberta a l'alt tribunal per les presumptes irregularitats en contractes quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Ara com ara, el cas està en fase d'instrucció fins al juliol de 2021.Malgrat que l'alt tribunal podria intentar accelerar la causa per apartar-la de l'escenari polític, la dirigent independentista no té previst renunciar a l'acta de diputada fins que no pugui prendre possessió de l'escó al Parlament. És el comportament habitual, sinó fos per la pressió judicial. Jaume Alonso Cuevillas, número dos de Borràs al Congrés i candidat de Junts al Parlament, també esperarà a dimitir fins després del 14-F.Mentre sigui portaveu al Congrés, Borràs serà aforada al Suprem, que serà l'encarregat de jutjar-la després que la cambra espanyola acceptés aixecar-li la immunitat en una votació sense la presència d'ERC. La dirigent independentista va ser citada al juliol com a imputada, però es va negar a declarar. La Fiscalia es troba ara buscant proves de cara al judici per justificar els delictes de malversació, frau i falsedat documental de què acusa la líder de Junts. Borràs sempre ha dit que la causa "no s'aguanta per enlloc" i forma part de la persecució judicial contra l'independentisme.Quan la dirigent de Junts prengui possessió de l'acta de diputada al Parlament i renunciï a la del Congrés, el cas hauria de passar automàticament a la taula del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), encarregat de jutjar diputats i membres del Govern, tot i que algunes veus apunten que si el cas ja està en instrucció al Suprem, l'alt tribunal podria intentar retenir-la. L'altre escenari seria que la causa passés al TSJC, que seria l'encarregat de jutjar-la, i el Suprem podria veure el cas en última instància en funció dels possibles recursos a la sentència.Borràs és la candidata efectiva de Junts a la presidència en una llista electoral que s'ha fet per primàries i que aquest cap de setmana ha definit nous candidats per entrar al Parlament. La candidata a la presidència farà tàndem amb el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, i tindran un paper destacat noms com l'actual conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, portaveu de Junts i regidora a Barcelona, Elsa Artadi, els diputats Gemma Geis i Albert Batet, o el diputat al Congrés Jaume Alonso Cuevillas. Borràs confia tenir enllestida la llista aquesta setmana a l'espera del paper que vulgui jugar Carles Puigdemont. "Està tot obert", apunten fonts consultades.

