Núria Marín posa a disposició el càrrec a l'executiva del PSOE després de la imputació

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha posat aquest dilluns a disposició el seu càrrec com a membre de l'executiva federal del PSOE, després de ser imputada pel cas Consell Esportiu . Tot i això, la direcció estatal dels socialistes la manté en el càrrec, ja que el codi ètic del partit només obliga a dimitir quan s'obre judici oral per corrupció i, per ara, el cas es troba en fase d'instrucció.El secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha explicat que esperaran a tenir més informació sobre el cas de presumptes irregularitats per prendre una decisió sobre el seu futur, perquè per ara "no sembla que li afectin responsabilitats directes". No obstant això, el també ministre del PSOE ha informat que Marín, que és vocal de la Comissió Executiva Federal, ja ha posat el seu càrrec a disposició de el partit i ha avançat la seva intenció de mantenir-los informats del desenvolupament del cas.Marín està sent investigada en un cas de presumptes irregularitats en subvencions de Consell Esportiu de L'Hospitalet i el dijous va anunciar que es personaria davant de la jutge per demanar-li que la citi "el més aviat possible" per declarar sobre aquest assumpte, tot i que rebutjava dimitir com a alcaldessa i com a presidenta de la Diputació , com li reclamava ERC . Sí que ha posat també els càrrecs a disposició del PSC , del qual n'és president, però el partit català tampoc no ha considerat necessària la dimissió.Segons Ábalos, el codi ètic del PSOE no obliga en aquest moment a prendre una decisió i per això esperaran a tenir-ne més i que s'aclareixi la situació. Ha assegurat, de fet, que ni tan sols saben "en qualitat de què" es troba Marín en el cas. Ella mateixa va reconèixer que estava sent investigada per presumptes delictes de malversació, prevaricació i omissió del deure de perseguir un delicte."Algunes vegades hem anat més enllà de el codi ètic, cert, quan hi ha molta més claredat sobre la situació i no és el cas", ha recalcat, després de destacar que a la pròpia Marín està informant de tots els detalls que va coneixent i que, a més, s'ha posat a disposició del partit pel que consideri.A més, Ábalos ha assenyalat que "l'entitat que sembla ser que presenta comptes dubtosos no és depenent de l'Ajuntament" que dirigeix ​​Marín sinó d'"una entitat subvencionada". El Consell Esportiu de l'Hospitalet, de fet, és una entitat privada finançada sobretot a partir de recursos públics i la meitat comissió directiva de la qual és nomenada per l'Ajuntament, així com el regidor d'Esports n'exerceix de president."Màxima col·laboració de la justícia, com no pot ser d'altra manera, i a l'espera que les actuacions ens aclareixin en quina situació queda, perquè no tenim clar encara en qualitat de què va estarà en aquest procés. Però com dic, ella mateixa ha plantejat la seva plena disposició", ha emfatitzat.Així, ha insistit que de moment han activat el protocol que marca el codi ètic, que passa per demanar a l'afectada que els mantingui informats. "En funció" de l'avanç que puguin tenir aquestes diligències, que de moment són de caràcter provisional, es prendran les decisions, ha conclòs.

