Detectada una nova mutació del coronavirus al Regne Unit

La responsable tècnica de la gestió de la pandèmia de Covid-19 a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Van Kerkhove corrobora que "fins ara no hi ha proves" que la nova soca de virus de COVID-19 detectada al Regne Unit "es comporti de manera diferent" i explica que aquesta ja ha estat analitzada pel Grup de Treball d'Evolució de Virus de l'OMS

El Regne Unit ha encès les alarmes després d'afirmar que més d'un miler de malalts pateixen una nova mutació del coronavirus que provoca la Covid-19. Els afectats són al sud-est d'Anglaterra, segons ha informat el ministre de sanitat britànic, Matt Hancock, en una compareixença al parlament britànic. Ell mateix, però, va voler enviar un missatge tranquil·litzador a la població. "No hi ha res que suggereixi que la nova mutació provoqui una malaltia més greu", afirma.Tots els contagiats són d'un brot que va ser identificat fa pocs dies i és especialment virulent. "Aquesta variant està creixent molt més ràpid que les que coneixem anteriorment", assegura Hancock, explicant la correlació entre la mutació d'aquesta soca de coronavirus i l'increment exponencial de contagis a la zona. L'OMS es mou en la mateixa línia que Hancock i assegura que "no hi ha cap prova encara de què aquesta nova soca es comporti diferent de les anteriors".