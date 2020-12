Google aclareix els rumors sobre les causes de la caiguda global dels seus serveis

Google ha explicat que la caiguda global que han experimentat els seus serveis, i que s'ha notat a Espanya, ha estat a causa d'un problema amb la quota de gestió de sistema d'autenticació, que ja ha estat resolt.Aquest dilluns, cap a les 12:30 del matí ( en horari català) serveis com el de Gmail, YouTube o Drive, han experimentat problemes en l'inici de sessió, en la càrrega de continguts o la sincronització d'arxiu i amb altres serveis.Google ha explicat en un comunicat, que no es tracta d'un ciberatac, sinó d'"una interrupció del sistema d'autenticació durant aproximadament 45 minuts a causa d'un problema de quota d'emmagatzematge intern"."Els serveis que requereixen que els usuaris iniciïn sessió van experimentar altes taxes d'error durant aquest període", afegeix la companyia. El problema es va resoldre poc després i actualment tots els serveis estan en funcionament.La companyia també indica que han desactivat el sistema de gestió mentre duen a terme una investigació i s'han d'assegurar que la decisió no es torni a produir.Els problemes en els serveis de Google han estat d'abast global, però amb una major incidència a Europa, especialment a Espanya, Portugal, Regne Unit, Polònia i Grècia. El cercador de Google s'ha mantingut operatiu en tot moment.

