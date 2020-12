Els comuns exigeixen al PSC que actuï amb «contundència» en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet

El diputat dels comuns Marc Parés ha exigit al PSC actuar amb "contundència" si s'acaben confirmant les presumptes irregularitats del Consell Esportiu de l'Hospitalet, que han implicat la declaració com a investigada per malversació de Núria Marín, alcaldessa de la localitat i presidenta de la Diputació de Barcelona.Marín ha acusat Marín i el PSC de no haver donat explicacions sobre el cas, el mateix dia en què la formació liderada per Miquel Iceta ha tancat files amb l'alcaldessa de l'Hospitalet i ha reclamat "transparència, explicacions i celeritat per no afectar més la credibilitat" de les institucions. A més, ha advertit que la corrupció afecta la democràcia i ha apostat per incrementar les mesures de transparència.En línia amb les crítiques a Cs del vicepresident, Pere Aragonès , el diputat de Catalunya en Comú ha retret a la formació taronja no haver mencionat en les seves intervencions les presumptes irregularitats que afecten Joan Carles I. "No són vostès els que miren cap a una altra banda?", els ha interpel·lat, després que el líder de Cs a la Cambra acusés Aragonès, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, de "mirar cap a una altra banda" davant els casos de corrupció.Parés ha qüestionat les investigacions del cas Volhov perquè a parer seu hi ha "interessos partidistes" contra l'independentisme, i ha iniciat la intervenció expressant el suport al conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, jutjat aquest dilluns per desobediència per l'1-O.

