Veïns del Raval reclamen una solució urgent a Endesa per acabar amb els talls de llum

🚨Portem 5 dies de talls de llum quan estem obligades a estar a casa. I una tarda amb comerços oberts:



Aprox

Dill, Dima, Dij, Div: 21h a 1h

Dime 17h a 19h



👉O s'arregla ja o baixarem al carrer, com diu la Manoli: la liaremos!



Compte, que nosaltres som veïnes del Raval. ✊🏻✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iokeFbG79O — Acció Riera Baixa (@AccioRieraBaixa) December 12, 2020

De dilluns a dissabte passat, alguns veïns del Raval van patir talls diaris en el subministrament de llum d'Endesa. És el cas de diversos pisos del carrer Riera Baixa. La llum marxava entre les vuit i les nou del vespre i tornava passada la mitjanit. Ahir no va haver-hi tall però els veïns assenyalen que es tracta d'un problema estructural i reclamen a la companyia que el solucioni.És el cas de l'Anna. "És un problema afegit al toc de queda i al fred", explica, ja que sense llum les estufes no es poden connectar. "Se'ns ha fet malbé menjar" diu la Marisa, també veïna del mateix carrer L'apagada de dimecres, a més, es va produir de cinc a set de la tarda, obligant els comerços a abaixar la persiana fins a l'endemà.Les veïnes consultades i el col·lectiu Acció Riera Baixa insisteixen que el problema es deu a l'antiguitat de la xarxa elèctrica del barri i reclamen a Endesa que hi inverteixi. "Fins ara no ho han fet", critica l'Anna. "Quan he trucat per informar del problema m'han dit que es deu a un problema de sobrecàrrega de la xarxa", relata. "M'ha costat força que algú de la companyia m'atengués per telèfon", es queixa la Marisa.Fonts de la companyia reconeixen a NacióDigital que la xarxa al barri requereix millores i asseguren que ja han començat els treballa per "modernitzar-la". En el cas concret de Riera Baixa, exppliquen que estan estudiant el motiu de la sobrecàrrega i al·leguen que aquesta inspecció és necessària abans d'actuar.Els talls de llum s'afegeixen als greuges d'un dels barris de Barcelona que més ha notat l'impacte de la crisi derivada de la pandèmia. "Ens tenen deixats de la mà de Déu, com si no volguessin saber res de nosaltres", diu la Marisa. L'Anna, al seu torn, considera els talls un exemple més de la "desatenció" al barri i diu que quan s'aconsegueix alguna cosa és perquè els veïns l'han reivndicat, com el nou CAP Raval Nord.Les apagades, però, no només es produeixen al Raval. Segons ha explicat el programa Planta Baixa de TV3 , al carrer Calderón de la Barca del Carmel també hi ha talls de llum diaris al vespre. La demanda dels veïns del Carmel va en la mateixa línia que la del Raval i reclamen a Endesa que millori l'estat de la xarxa.

