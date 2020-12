Vaga al metro de Barcelona l'11 de gener

La plantilla del metro de Barcelona farà vaga l'11 de gener. Així ho han decidit els treballadors en una assemblea aquest dilluns, tal com confirmen a NacióDigital fonts dels sindicats CCOO, CGT i Solidaritat Obrera. A més, els treballadors també han votat a favor de convocar una manifestació el 28 de desembre.La vaga serà de dues hores per torn. Els sindicats encara han de decidir les franges horàries però al metro hi ha tres torns de treball al llarg del dia i, per tant, l'aturada es produirà durant sis hores de servei.Tot plegat en protesta pels canvis en el model de contractació a TMB, derivats d'una sentència del Tribunal Suprem. L'alt tribunal va establir en una sentència del juny que dues treballadores d'Aena havien de ser interines i no fixes. Igual que TMB, Aena és una empresa de participació pública i ara la companyia de transport està adaptant el sistema de contractació a la sentència.Un canvi que pot provocar que després d'un contracte de relleu no s'accedeixi a un contracte indefinit, com passava fins ara. TMB encara no ha definit el seu sistema però hi ha la possibilitat que plantegi accedir a places indefinides a partir d'un concurs de mèrits de treballadors que ja estan en plantilla. Una opció que, com ha quedat clar en l'assemblea d'avui, els treballadors rebutgen.Un cop l'assemblea ha decidit convocar vaga, només falta que els sindicats la registrin formalment. Queda per veure quines són les organitzacions sindicals que donen suport a la convocatòria.A més de la convocatòria de vaga i la mobilització, l'assemblea de treballadors també ha decidit trencar el diàleg sobre les condicions laborals amb la direcció de TMB fins que el Departament de Treball convoqui la mediació.

