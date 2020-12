El Govern habilita una bústia per denunciar casos de corrupció i males praxis

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha anunciat que aquest dimarts s'habilitaran les bústies ètiques perquè qualsevol ciutadà o polític pugui denunciar conductes il·legals i males praxis en el sector públic. Ho ha explicat en el debat monogràfic sobre corrupció impulsat per Cs al Parlament.El conseller ha acusat la formació taronja de fer servir aquest debat per fer "publicitat" del seu projecte polític i ha acusat Cs de no haver fet una oposició "constructiva tot o tenir 36 diputats". "La veritable anomalia és que basin el seu projecte polític únicament a denunciar la corrupció, sense cap mena de proposta ni solució en plena pandèmia", ha lamentat.El debat ha començat amb una picabaralla entre ERC i Ciutadans. El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès; i el líder del PSC, Miquel Iceta, de "mirar cap una altra banda" davant presumptes casos de corrupció en les seves formacions.Aragonès ha respost Carrizosa denunciant la "corrupció sistèmica de l'estat espanyol" i ha fet referència al cas que esquitxa Joan Carles I. "Ningú és intocable, es digui Borbó o tingui condició d'emèrit. Davant la corrupció, la inviolabilitat de les institucions és un insult a la democràcia", ha afegit el vicepresident, que ha retret al cap de l'oposició que en la seva intervenció inicial no hagi fet referència al cas del rei emèrit i ha afegit que "ningú no pot donar lliçons de corrupció quan mira cap a una altra banda" quan esquitxa la monarquia.L'acusació de Carrizosa arriba hores després que el PSC hagi tancat files amb l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín , investigada per malversació en el cas del Consell Esportiu de la ciutat metropolitana.La viceprimera secretària dels socialistes catalans, Eva Granados, assegura que el cas no té res a veure amb l'edil, que dijous passat va ser detinguda per declarar sobre aquest assumpte davant la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) de la Policia Nacional espanyola.

