L'ús compulsiu d'internet i el joc en línia augmenta de nou a tot l'Estat

Pel que fa a les substàncies més consumides pels espanyols, en primer lloc s'hi situa l'alcohol (el 77,2% n'ha consumit el darrer any, mentre que en l'edició anterior era el 75,2%), i en segon lloc hi ha el tabac, amb un 39,4% actualment i un 40,9% l'última edició. El cànnabis és la droga il·legal més consumida (un 10,5% l'últim any el 2019-2020 davant un 11% l'última vegada), seguida de la cocaïna en pols o base (un 2,5% davant un 2,2% el 2017-2018).La resta de substàncies estudiades tenen unes prevalences de consum l'últim any per sota de l'1%. És el cas de l'èxtasi (0,9%), les amfetamines (0,7%), els al·lucinògens (0,6%); els bolets psicodèlics (0,4%), les metamfetamines (0,3%), i l'heroïna (0,1%). L'1,7% dels espanyols entre 15 i 64 anys afirma haver provat alguna vegada a la vida noves substàncies psicoactives.Pel que fa a les edats d'inici de consum, no es presenta grans canvis respecte a anys anteriors. Les substàncies legals són les que es comencen a consumir més aviat, mentre que els hipnosedants i els analgèsics opioides són els que es comencen a consumir més tard.Pel que fa al gènere, els hipnosedants sense recepta i els analgèsics opioides sense recepta són les úniques substàncies psicoactives que tenen un consum similar, amb un 1,3% en homes i un 1,2% en dones en el cas d'hipnosedants i un 0,5% en homes i un 0,7% en dones en analgèsics opioides. En el cas del cànnabis, el percentatge d'homes que n'ha consumit el darrer any duplica el de dones (14,6% davant un 6,3%), mentre que en el cas de la cocaïna es quadruplica (4,1% en homes i 1% en dones).D'altra banda, l'enquesta assenyala que el policonsum (consum de 3 o més substàncies psicoactives) es concentra en homes de 15 a 24 anys i inclou olt freqüentment (en el 90% dels casos) el consum d'alcohol, tabac i cànnabis.Pel que fa al joc amb diners online, un 6,7% de la població de 15 a 64 anys afirma aver-hi jugat l'últim any. El perfil és el d'homes amb una edat mitjana de 38 anys que majoritàriament fa apostes esportives.Pel que fa al joc presencial amb diners, el 2017 el 63,6% de la població de 15 a 64 anys diu que hi havia jugat de forma presencial (un 59,6% l'última edició). La prevalença és superior en homes i persones de més edat. Els jocs més habituals són les loteries (un 94,4%), seguides de loteries instantànies (24,9%) i les quinieles de futbol o quinigol (14,6%).Per primera vegada s'ha fet una enquesta en persones de més de 64 anys. Els resultats mostres que el consum de substàncies psicoactives legals i il·legals està menys estès que en la població més jove, i en totes les substàncies el consum s'estén més en homes.El 52,9% de la població diu que ha fumat alguna vegada a la vida, el 12,8% en l'últim any, i el 9,8% diuen que són fumadors diaris.Pel que fa al joc amb diners, el 68,3% ha jugat de manera presencial l'últim any. El 2,4% ho ha fet online, i un 1,3% té un possible trastorn de joc.