Un viatge sorprenent a l'epicentre de l'aigua potable

Un petit prodigi passa cada dia a les nostres vides. A l’obrir l’aixeta a casa nostra, un raig d’aigua surt a la pressió adequada i amb unes garanties sanitàries que, a Barcelona i la seva àrea metropolitana, són equiparables a les de qualsevol altre producte alimentari. L’aigua potable és bàsica a les nostres llars. Sabem com s’aconsegueix aquest petit miracle quotidià?L’anomenat cicle de l’aigua comprèn les activitats de captació i potabilització de l’aigua, la seva distribució fins a arribar als consumidors i la depuració de les aigües residuals, perquè siguin retornades al medi natural en condicions òptimes o bé perquè siguin regenerades i reutilitzades per a altres usos com el reg de parcs o la neteja de carrers.L’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí és una peça clau en el sistema d’abastament d’aigua. Des de la seva construcció l’any 1955 fins avui, aquesta instal·lació s’ha convertit en una de les plantes potabilitzadores més avançades tecnològicament d’Europa. Processos tradicionals com el pretractament, la clarificació i la desinfecció final de l’aigua conviuen amb tècniques d’última generació com el tractament de l’aigua amb ozó i carbó actiu, l’osmosi inversa i la reutilització de residus.Ara serà més fàcil entendre el funcionament d’aquest motor principal del cicle de l’aigua. Amb una aplicació al nostre mòbil ( Apple Store ) i gràcies a la realitat augmentada, podem visualitzar la instal·lació com mai s’havia fet fins ara i comprendre perfectament un procés vital per garantir la màxima qualitat de l’aigua que arriba a les nostres llars. Una experiència única que inclou visites guiades, i que es converteix també en un recurs didàctic de gran utilitat per a professorat i alumnat de secundària.L’aigua, un element vital per a tots els éssers vius, juga un paper bàsic en el funcionament de les ciutats. Protegir aquest recurs davant els efectes del canvi climàtic és una de les missions d’Aigües de Barcelona, que aplica els criteris d’eficiència i sostenibilitat en totes les fases del procés. Perquè fer arribar aigua a les llars en les millors condicions de potabilitat és una obligació, ara més que mai.La gestió global del cicle de l’aigua a l’àrea metropolitana és fonamental per aconseguir un desenvolupament econòmic i social cohesionat de tot el territori. Els ajuntaments més petits es beneficien, gràcies a la feina en xarxa de tots els municipis que són servits per la mateixa companyia, d’infraestructures de primera línia com la potabilitzadora de Sant Joan Despí, a més de coneixement tècnic i de recursos per fer front a incidències que no podrien finançar en solitari.Descarrega l'aplicació a Google Play o a l' Apple Store