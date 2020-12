Oxigen per mantenir un projecte empresarial en plena pandèmia

Un pla de xoc que es va ampliar

Una pandèmia que ho va aturar tot

Malgrat que es comença a veure la llum al final del túnel de la pandèmia, els efectes socials i econòmics es notaran durant molt temps. N'és conscient el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que fa uns mesos va presentar un pla de xoc per a l'ocupació durant i després de la crisi de la Covid-19. El programa estava dotat inicialment amb 59 milions d'euros i, posteriorment, es va ampliar amb 186 milions més.Entre altres línies, hi ha ajuts a autònoms i microempreses per mantenir llocs de treball i també ha ampliat els programes de la Garantia Juvenil delque, entre altres accions, fomenten el treball autònom entre els menors de 30 anys com a alternativa laboral.El conseller Chakir el Homrani va presentar el maig passat, en ple desconfinament de la primera onada, una primera versió del pla de xoc per a l'ocupació. Estava dotat amb 59 milions d'euros i preveia beneficiar 1.500 empreses, 4.300 persones treballadores de manera directa, i milers més d'indirectes. El conjunt de mesures estaven dirigides a col·lectius en situació de risc però també a persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguessin l'activitat i mantinguessin la capacitat productiva, així com també a les administracions locals perquè poguessin planificar la reactivació econòmica, entre altres.El mes d'octubre, coincidint amb la segona onada, el Departament de Treball va anunciar l'ampliació del pla de xoc amb 185,7 milions d'euros més. Hi havia algunes línies noves però, sobretot, l'ampliació dels programes que més demanda havien tingut. Un exemple és el suport per al manteniment de llocs de treball en microempreses. Està destinat a autònoms o empreses que tenien contractades fins a 10 persones i que van haver de suspendre la seva activitat a causa de l'estat d'alarma.La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim per a un màxim de tres persones treballadores i durant mig any, sempre i quan es mantingui el 100% de la plantilla durant els 12 mesos posteriors al reinici de l'activitat. Inicialment, el pressupost era de 5 milions d'euros però, amb l'ampliació d'octubre, s'ha duplicat i es preveu arribar a 2.200 persones i unes 1.200 empreses.El programa Garantia Juvenil, per la seva banda, inclou una línia d'ajuts per fomentar el treball autònom. En el marc de pla de xoc, Treball i Afers Socials va optar per més que duplicar la quantitat del 2019, amb l'objectiu d'afavorir una alternativa laboral en un dels col·lectius més castigats per la pandèmia. Concretament, es va passar de 6 a 15 milions per a un ajut que aporta 10.000 euros per disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase del nou projecte empresarial.En Jordi Torras és un dels tres socis de l'empresa Guies de Meranges SL. Des del 2001, gestionen el refugi de Malniu , situat a més de 2.100 metres en plena Cerdanya. També fan diverses activitats de muntanya com sortides amb raquetes de neu, esquí de muntanya i escalada, entre altres."Abans de la pandèmia anàvem tirant endavant. Cada vegada hi ha més gent a la muntanya malgrat que portar un refugi no és fàcil", explica en Jordi. El confinament els va enxampar en la teòrica temporada baixa però, entre altres, els va fer perdre tota la Setmana Santa. També es van quedar sense el juny mentre que a l'estiu van treballar a mig gas ja que, de les 54 places per dormir, tot just en podien ocupar una vintena.Com en molts altres negocis del país, la segona onada a la pràctica ha suposat un segon tancament. És una època on el refugi només obre els caps de setmana i amb el confinament municipal és inviable. "Tenim certa expectativa per Nadal, on acostumem a tenir obert del 27 de desembre al 4 de gener. Però entre una cosa i l'altra hem estat cinc mesos tancats", resumeix.