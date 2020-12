Alejandro Fernández desitja un bon Nadal comparant els catalans amb els gats i els gossos

El Partit Popular de Catalunya ha presentat avui una campanya de Nadal amb el missatge de "recuperar la convivència i la concòrdia". Protagonitzada pel president, Alejandro Fernández, la idea es resumeix en "convivència, convivència, convivència". Comparant els catalans amb els gossos i els gats, fins i tot dibuixen un parell de diàlegs emulant el Yes we can de la campanya nord-americana a la Casa Blanca. "Can" per al gos" i "cat" per al gat, fent el doble joc de paraules."La política a Catalunya ha provocat una fractura emocional, que ha portat a comportar-nos en ocasions com gossos i gats", han explicat en la presentació. "Però si aquestes mascotes són reconciliables, (com mostra el vídeo de la campanya), com no podrem reconciliar els amics, companys, veïns o familiars?", es pregunten.Es tracta d'una campanya digital adreçada a xarxes socials, que també comptarà amb algun suport exterior a les quatre províncies catalanes i que tindrà una durada d'una setmana.