Budó destaca «la necessitat» que els pressupostos incloguin un fons propi per reparar els danys de catàstrofes naturals

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha destacat "la necessitat" que els propers pressupostos de la Generalitat incloguin un fons propi destinat a reparar els danys de catàstrofes naturals. Budó ha avançat que es treballa per concretar-ne la dotació i evitar, d'aquesta manera, recórrer al fons de contingència quan hi hagi temporals com el Gloria, "que cada cop seran més freqüents arran del canvi climàtic".La consellera subratlla que, amb el nou fons, la Generalitat intensificarà el seu paper "d'aliada" amb els municipis, oferint-los ajuda per reparar danys. Budó ha visitat, juntament amb la ministra Darias, les obres als ponts viari i ferroviari entre Blanes i Malgrat de Mar, i després s'ha desplaçat a Tordera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor