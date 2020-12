Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cristina Puig presentaran les campanades de TV3

Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cristina Puig, presentadores respectivament dels programes Els Matins, Tot es mou i Preguntes Freqüents, seran les encarregades de donar les campanades de TV3 aquest 31 de desembre. Així ho ha comunicat la cadena pública catalana a través d'un comunicat. Aquest any se celebrarà des del Tibidabo de Barcelona, a partir de les 23:40h de la nit, i comptarà amb un espectacle pirotècnic per acomiadar el 2020, marcat per la pandèmia de coronavirus.Les tres periodistes lideren actualment els matins, les tardes d’entre setmana i les nits de dissabte a TV3, des dels seus programes d’actualitat en directe. Cada dia, de dilluns a divendres, Lídia Heredia dirigeix i presenta Els matins. Per la seva banda, Helena Garcia Melero es posa cada tarda al capdavant de la franja d’actualitat del Tot es mou, un magazín on es vol donar veu als protagonistes del moment, se’n van en directe allà on passa la notícia i tracta les qüestions que toquen més de prop la ciutadania.Les nits de dissabte, Cristina Puig repassa el que ha donat de si la setmana des del Preguntes freqüents. Amb l'objectiu de donar resposta a totes les qüestions que es plantegen els espectadors, el programa combina elements informatius, debats, tertúlies, entrevistes i entreteniment, i ofereix les claus per entendre l’actualitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor