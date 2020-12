Dos detinguts en un control de la C-16 amb més de mig quilo de cocaïna a sobre

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Central van detenir el passat 10 de desembre dos veïns d'Avinyó (el Bages), de 32 i 34 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i atemptat als agents de l'autoritat.Els fets van passar el mateix dia, cap a dos quarts de 7 de la tarda, durant un control de pas que s'havia muntat a la carretera C-16, a l'altura del punt quilomètric 41. Durant l'operatiu els agents van observar com els dos ocupants d'un turisme, a mesura que s'aproximaven al punt del control, es mostraven dubitatius i amb molt nerviosisme.En el moment de l'escorcoll, el copilot va intentar fugir corrents però va poder ser interceptat als pocs metres. El detingut, que va oposar resistència, duia a la zona lumbar un paquet amb mig quilo de cocaïna. Pel que fa el conductor, també se li va trobar una bossa amb més de cent grams de la mateixa substància.Davant d'aquests fets, es van detenir les dues persones per un delicte contra la salut pública i atemptat agents de l'autoritat.Els detinguts van passar l'11 de desembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.

