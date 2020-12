La Fiscalia demana sis anys de presó per al president del Villareal CF per frau fiscal

Villareal CF

La Fiscalia sol·licita una pena de sis anys de presó per al president del Villlareal CF Fernando Roig per un frau fiscal en la realització d'unes obres a l'estadi entre els anys 2004 i 2005, calculat en 525.440 euros. El procediment està a l'espera que es fixi la data de judici. En el procediment del Villareal hi ha 12 acusats, entre ells Roig i altres dos consellers de la Societat Anònima Esportiva Vila-real CF -Manuel Llorca i Miguel Pérez-.A Roig, els dos consellers i altres tres empresaris, el ministeri públic els atribueix dos delictes contra la Hisenda Pública en concurs medial amb falsedat en document mercantil en els anys 2004 i 2005 i els reclama una pena de sis anys de presó, així com el pagament d'una multa d'1,05 milions d'euros i la pèrdua de possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant un període de temps.Als sis acusats en el procediment se'ls sol·licita tres anys de presó i el pagament d'una multa de 525.000 euros com a cooperadors necessaris. Els fets es remunten a 2004 i 2005, quan es va projectar la realització d'obres que consistien en la construcció d'una nova graderia i elevació d'una nova planta a la Ciutat Esportiva del Villareal CF i de reforma de l'Estat del Madrigal de Vila-real. Per executar aquests treballs, es va contractar directament a una mercantil, que al seu torn va subcontractar diferents obres a una sèrie d'empreses i també persones físiques subjectes a tributació mitjançant un règim d'estimació objectiva per mòduls d'IRPF i simplificada d'IVA.En aquest transcurs de temps, la Societat Anònima Esportiva, mitjançant les decisions adoptades per Roig i dos consellers, amb la finalitat d'eludir el pagament de l'IVA i en connivència amb tots els acusats, va ser assumint el pagament de les factures que s'anaven emetent el contingut material no s'ajustava a la realitat, o bé de forma parcial, o bé totalment, deduint quotes d'IVA suportat superiors al que hauria d'haver efectuat, segons s'exposa en el mateix escrit fiscal. Els dos consellers acusats, mitjançant la seva signatura mancomunada, i amb el coneixement de Fernando Roig, van ser autoritzant l'abonament de totes les factures usant mitjans de pagament de venciment immediat.