Una dona gran amb mobilitat reduïda mor en l'incendi de casa seva al Bages

Una dona d'avançada edat ha mort aquest dilluns al matí en un incendi que s'ha declarat a casa seva, al carrer Barcelona de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), segons han informat els Bombers. Tres dels membres de la família que es trobaven a la casa s'han pogut evacuar, però la dona, amb mobilitat reduïda, ha acabat morint a l'incendi.Els Bombers de la Generalitat han estat alertats a les 11.18 hores d'aquest matí d'un incendi a una casa unifamiliar, de dues plantes, al carrer del Carme de Sant Joan de Vilatorrada. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers que a les 11.39 hores ja donaven el foc per controlat. L'incendi, que segons les primeres hipòtesis s'ha iniciat per una guspira d'una llar de foc, ha afectat una zona d'uns 10 m2 a la primera planta de l'habitatge.En aquesta primera planta els efectius han localitzat el cos sense vida d'una dona gran que ha patit cremades. I de la segona planta s'han evacuat tres familiars que han estat atesos pels efectius del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) que han desplaçat tres unitats. Es tracta d'un home gran ferit menys greu per inhalació de fum i cremades, evacuat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i una menor i un home lleus evacuats al CUAP de Manresa.A les 12.12 hores, després de ventilar l'immoble, s'ha donat l'incendi per extingit. Fins al lloc s'han desplaçat també quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials.

