Una dona, en estat crític per la deflagració d'una ampolla de gel hidroalcohòlic a Manresa

Un matrimoni de 75 i 76 anys van resultar ferits aquest diumenge al vespre a Manresa en produir-se una deflagració d'una ampolla de gel hidroalcohòlic que es trobava a prop d'una font de calor a la cuina d'un pis del carrer Sant Cristòfol, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra aL'avís va arribar al 112 a les 20.49 hores i els Bombers hi van traslladar dues dotacions, mentre el SEM hi va desplaçar quatre unitats. Quan hi van arribar els Bombers, ja no hi havia cap incendi.La dona, de 75 anys, va resultar ferida en estat crític i el seu home, de 76 anys, amb ferides lleus, tots dos per cremades. Van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

