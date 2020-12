La Fiscalia demana 2 anys i 9 mesos de presó per agredir una dona el 2018 per treure llaços grocs

La Fiscalia demana 2 anys i 9 mesos de presó per a l'home que va agredir una dona el 2018 per treure llaços grocs al Parc de la Ciutadella. En concret, demana nou mesos per un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques en la modalitat de lesió de la dignitat per motius discriminatoris i dos anys per un altre de lesions. Considera també que concorre l'agreujant de discriminació per motius ideològics i de nacionalitat de la víctima.Els fets van tenir lloc el 25 d'agost del 2018, quan la dona, d'origen rus, estava amb el seu marit i els seus tres fils i va retirar llaços grocs del Parc de la Ciutadella. Tot seguit, l'acusat, J.B.G.B., li va donar un cop a la cara que la va fer caure i va continuar donant-li cops de puny.El fiscal considera que l'home va actuar "guiat per la seva animadversió" als postulats ideològics no independentistes com a l'origen i nacionalitat de la dona.A banda de la presó, el fiscal demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 400 euros per les lesions físiques i amb 3.000 més per danys morals. A més, haurà de pagar-li l'import que s'acrediti per les despeses que ha hagut de pagar la víctima per a tractaments psiquiàtrics i psicològics pels fets ocorreguts.

