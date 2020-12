Salut vacunarà 500.000 persones abans del març i començarà per les residències

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha fet públic aquest dilluns el seu pla de vacunació, que s'espera que pugui posar-se en marxa a partir del gener. El Departament de Salut preveu disposar de 500.000 dosis durant el primer trimestre i els primers ciutadans que les rebin seran els interns i treballadors de residències de gent gran i de persones amb discapacitatLa manera de subministrar-les serà la creació de 25 equips d'infermeria arreu del país que es desplaçaran a les residències. En aquesta primera fase, que s'allargarà durant el primer trimestre del 2021, les vacunes no se subministraran a CAP ni hospitals i la consellera, Alba Vergés ha assegurat que s'hi arribarà "progressivament".Aquests 25 equips estaran integrats per un total de 500 infermers i Salut ha informat que farà una crida als Col·legis d'Infermeria per poder disposar del personal necessari. La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha recordat que l'Estat encara no ha comunicat els plans per a la segona fase però ha previst que aquesta pot arribar a uns 2 o 3 milions de persones.Cabezas ha comparat aquesta segona fase amb la campanya de vacunació de la grip que es fa cada any a Catalunya. En aquest sentit, es preveu que sigui la gent gran o amb problemes de salut previs el següents a vacunar-se després de residents i treballadors de residències.Vergés ha insistit que encara que els plans de vacunació ja estigui sobre la taula, les pròximes setmanes seran "complexes". "Continuem demanant màxima prudència", ha dit Vergés. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha reiterat que el Procicat estudia la possibilitat de convertir en metropolità en comptes de comarcal el confinament de l'àrea de Barcelona. La petició va ser formulada per l'Ajuntament de la capital i el Govern la valorarà aquesta setmana.

