Els nens del col·legi de Sant Ildefons tornaran a repartir sort i diners a milers de ciutadans. El sorteig de Nadal, que no s’ha suspès mai en els seus 200 anys d’història, ni tan sols durant la Guerra Civil, repartirà enguany 2.408 milions en premis , 28 milions més que l'any passat.El primer premi, la grossa, està dotada amb 400.000 euros per dècim; el segon premi és de 125.000 euros; el tercer, de 50.000 euros; el quart, de 20.000; i, finalment, el cinquè, de 6.000. A tots ells cal descomptar-los un 20%, el percentatge que s'endú Hisenda per totes les butlletes premiades amb més de 2.500 euros.El sorteig de Nadal, que se celebra el proper dimarts 22 de desembre, continua sent el més important de l'any, amb premis considerables. Aprofitant l'avinentesa, us exposem un llistat amb algunes de les ​malediccions, averanys i rituals de la rifa de Nadal.

