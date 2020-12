Els Mossos constaten que els autors del 17-A tenien «la determinació d'actuar fins a morir»

Dos agents dels Mossos d'Esquadra que van analitzar la simbologia de la vestimenta dels atacants a Cambrils en l'atemptat de l'agost de 2017 van concloure que els mocadors vermells que duien posats tres dels terroristes pretenien reivindicar la figura històrica del "guerrer del mocador vermell" Abu Dujana, company del profeta Mahoma. L'ús d'aquest símbol denota que tenien "la determinació de fer l'acció fins al final, fins a morir".També es van trobar dos mocadors més dins de l'Audi A3 que van utilitzar a l'atemptat. Els agents han considerat que Abdelbaki Es-Satty era "l'única persona que tenia les capacitats d'exercir aquest procés de radicalització extrema" que va dur els joves a voler "morir matant".També constaten la intenció suïcida de l'atac per la crema de documents d'identitat que van fer poc abans a Riudecanyes o l'elaboració d'artefactes explosius simulats. El mocador vermell tenia com a objectius "reforçar la determinació d'actuar fins a morir", però també la de "legitimar l'acció terrorista a ulls de la comunitat islàmica reivindicant una figura que genera cohesió" així com la de "reforçar les dinàmiques de cohesió dins del mateix grup".Segons els mossos de l'àmbit d'intel·ligència, el simbolisme "gairebé litúrgic" i "ocult" del mocador vermell només estava a l'accés "d'alguna persona que tingués alts coneixements en narrativa salafista" i creuen que es tracta de l'imam de Ripoll Abdelbaki Es-Satty. Era el membre de més edat, amb un "alt coneixement" de la doctrina islàmica i amb vincles amb persones extremistes.Els agents han citat que Es-Satty va compartir pis amb Belgacem Bellil, que es va immolar el 2003 en un atemptat suicida que va provocar 28 morts a l'Iraq. També han explicat que està "objectivat" que Es-Satty va estar en "contacte directe" amb una xarxa d'Al-Qaida desarticulada el 2006 a l'operació Xacal a Vilanova i la Geltrú i en "contacte indirecte" amb membres de l'operació Tigris a Santa Coloma de Gramanet, que eren xarxes de reclutament de combatents i també per ajudar a fugir persones vinculades amb els atemptats de l'11-M a Madrid.D'altra banda, els agents han afirmat que l'atac de Cambrils és "precipitat" arran de "l'explosió accidental" de la casa d'Alcanar. Segons els mossos que han testificat com a pèrits aquest dilluns, l'atemptat és fruit de la "precipitació" o "improvisació" i ho extreuen d'elements com la "falta d'homogeneïtat de la vestimenta" dels atacants, l'ús d'un vehicle de dues portes quan eren cinc atacants, el fet que compressin armes blanques just abans o la "manca de sincronització" amb el primer atac.Els atemptats van tenir una "planificació prèvia" a partir de l'anàlisi d'objectius o la fabricació d'explosius, entre d'altres, però l'explosió d'Alcanar va fer que s'improvisés, segons els pèrits. L'acusació particular de la USPAC ha subratllat que en l'elaboració de l'informe no es va tenir en compte que els atacants eren a Salou una setmana abans de l'atac amb una arma blanca, entre altres elements.A la sessió d'aquest dilluns també ha testificat un agent dels Mossos d'Esquadra que va realitzar un informe sobre els moviments de pagament de la cèl·lula. En el cas de Mohamed Houli, principal acusat al judici, constata quatre pagaments amb targeta de crèdit al seu nom en peatges relacions amb tres vehicles diferents (l'Audi A3, un Peugeot 306 i un Volkswagen Golf). En el cas de Driss Oukabir remarquen el lloguer de la furgoneta utilitzada per Younes Abouyaaqoub per atemptar a la Rambla.

