El PSC assegura que «no hi ha cap cas que esquitxi Núria Marín»

El PSC dona "màxim suport" a l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, investigada per malversació en el cas del Consell Esportiu de la ciutat metropolitana. "No hi ha cap cas que esquitxi Núria Marín", ha assegurat la viceprimera secretària del partit, Eva Granados en una roda de premsa posterior a l'executiva.La dirigent socialista ha explicat que Marín ha posat els seus càrrecs orgànics a disposició del partit, però que han arribat a la conclusió que "no hi ha res que tingui a veure amb l'alcaldessa ni amb l'Ajuntament" en el cas de presumpta corrupció en el Consell Esportiu, que segons ha dit és "una entitat de caràcter privat".Davant les exigències de responsabilitats per part de partits com Ciutadans , Granados ha defensat que quan l'alcaldessa de l'Hospitalet "va tenir coneixement de possibles irregularitats va demanar una auditoria, i l'auditoria es va aturar amb la investigació judicial". A més, ha apuntat que Marín "ja ha donat totes les explicacions i té tota la voluntat de presentar-se a la justícia"Pel que fa als possibles efectes del cas en la governabilitat de la Diputació de Barcelona, presidida per Marín, la dirigent del PSC ha asseverat que el govern provincial "no té res a veure" amb un cas "d'una entitat privada de l'Hospitalet".D'altra banda, Granados ha criticat JxCat i ERC per haver "portat a una paràlisi de les institucions" i a "un nivell de descomposició total" de la majoria que dona suport al Govern, "amb votacions diferents de Demòcrates i del PDECat".A més, ha lamentat que l'executiu "incompleix el pla de govern i els mandats parlamentaris" en aspectes com ara el pla de millora de les llistes d'espera sanitàries, el desplegament per atendre alumnes amb dificultats especials o l'atenció de víctimes de violència masclista. També ha alertat que Catalunya és "l'autonomia que menys inverteix en salut i educació a la darrera època".Per això, ha reclamat que el Govern "destini els màxims recursos possibles a pal·liar les conseqüències de la pandèmia", aprofitant "el superàvit de 900 milions d'euros" dels comptes de la Generalitat, perquè aquests recursos es destinin als autònoms "i a les famílies que pitjor s'ho estan passant".Granados ha reivindicat l'alternativa socialista en oposició al vot a ERC. "La ciutadania ha de tenir clar que votar ERC és votar Puigdemont perquè Junqueras i Aragonès tornaran a pactar amb Junts", ha advertit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor